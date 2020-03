No todos los días puedes charlar con alguien tan majo y con tanto alcance en YouTube como Luzu, un crack que lleva siete años completamente dedicado a la creación de contenido. Acaba de superar los diez millones de seguidores, pero lejos de relajarse no deja de pensar cosas para la serie de youtubers que ha congregado a la cremita del sector: Karmaland.

"Somos muchos youtubers grandes unidos en una serie. Es como el universo de Marvel, cada episodio está relacionado con los demás, si te pierdes algo quizá no te vas a enterar de otra cosa que está ocurriendo. Eso es lo que hay detrás del éxito de Karmaland. Siempre están ocurriendo cosas", nos explica siempre entre sonrisas y con la misma soltura que en sus vídeos.

"Cómo nos lo preparamos depende de cada uno. Somos nueve youtubers muy diferentes que subimos contenidos muy distintos. Tienes a personas que son más técnicas como Vegetta, y luego hay gente como Rubius, que es más diversión por diversión. Lo divertido es eso: ver cómo se va montando un episodio por parte de personas que son creativamente tan distintas".

Sobre el tema de la alcaldía y las rencillas que surgieron dentro del vecindario elitista habla como un papel sin más, no hay malos rollos detrás de las cámaras ni mucho menos. "Hay veces que existe un componente más fuerte de roleplay porque estamos haciendo algo como el tema de la alcaldía. Hay momentos en los que te pones el sombrero de lo que te toca, y otros días en los que estamos haciendo una misión… existen ocasiones en las que no sabemos lo que va a pasar, lo vivimos con la audiencia. Cada episodio es un mundo diferente y lo atacamos de una forma distinta".

"No sabíamos cómo iba a salir el tema de las elecciones, lo dejamos abierto a la audiencia. Se me ocurrió crear una narrativa con Evil Luzu en la que tuviera coherencia con lo que había pasado antes, de ahí que hablara de traición y otras cosas. A veces pensamos por dónde queremos tirar, y otras ocasiones todo tira de forma improvisada".

En cuanto a próximas incorporaciones, no es algo que se planteen ahora mismo, aunque tampoco lo descarta. "Creo que cada temporada tendrá su propio Line-up. A mí me gustaría ver a Fernanfloo, es buen amigo mío y con el que hago mucho contenido. Pero la gente también nos dice que les cuesta seguir lo que pasa con nueve miembros. Quizá si hay otra temporada después de esta haya otras incorporaciones o incluso algunas bajas si alguien no puede o no tiene tiempo. Esto ha surgido entre amigos, nos sorprende el éxito porque no nos lo esperábamos tan grande y largo. Yo estoy por el capítulo 73...".

Y para terminar, un par de consejos de un veterano para saber cómo se triunfa y cómo se puede estar tanto tiempo en la cima: "Después de estos siete años que llevo en el canal me dice que no es cuestión de estar rompiendo moldes para estar en la cima. YouTube es una montaña rusa donde tienes momentos de muchísimo crecimiento, y luego bajadas que tienes que saber cómo navegar la tormenta, gestionar épocas en las que no hay tendencias como un Fortnite o un Karmaland.

"Disfrutar de lo que haces,ser constante, no volverte loco cuando algo tiene éxito, y lo mismo cuando no estás teniendo tantos suscriptores o visitas al día. Es un trabajo largo si quieres que sea largo, y lo mismo se puede decir si quieres que sea corto, pero tienes que ser honesto con lo que haces y saber identificar lo que te gusta, eso es fundamental".