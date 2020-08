Fall Guys pasará de moda (y la culpa es en parte de los youtubers)

Los youtubers que más triunfan en su país tienen éxito gracias a tres cosas básicas: son muy majetes, dan bien a cámara y saben sacar punta a los videojuegos, en los que son normalmente muy buenos. Y sin embargo, viven de las modas en ese último apartado.

En los últimos días el que ha quitado el sueño a los creadores de contenido se llama Fall Guys: Ultimate Knockout. Con unos gráficos entre una peli de Pixar y una jugabilidad tan difícil de explicar como atractiva y descacharrante, el título ha llegado a meter en apuros a gente como Ibai Llanos.

¿Qué tiene Fall Guys para que el vasco se plantee sortear a su hermano? En realidad es lo de siempre, aunque envuelto en novedad: el efecto sorpresa. La mezcla entre las pruebas de humor de programas de los 90 y ese toque tan a la última de los juegos de supervivencia (tipo Fortnite) es algo que pega mucho con el público al que va, y los youtubers pueden sacarse unas cuantas risas de la manga con apenas 20 minutos de juego.

Sin embargo, la fecha del estreno de un juego como Fall Guys es como darle la vuelta a un reloj de arena. Por alguna razón la explosión de títulos y competiciones con la última moda siempre da muy buenos números de audiencia, algo que es raro que se mantenga en el tiempo.

Rubius y Kun Agüero lo demostraron hace unas noches cuando el futbolista celebraba una victoria como si hubiera marcado en la final de la Champions. Y aunque tiene gracia verles a ambos juntos, lo mejor es no hacerse ilusiones y saber que es un one shot, un momento que se repetirá poco no porque sea imposible que suceda, sino porque los protagonistas se cansarán muy probablemente en unas semanas de FG.

Entre el ámbito de creadores de contenido hay notables excepciones: Luzu sigue fiel a Minecraft, TheGrefg sigue siendo un titán de Fortnite, y AlphaSniper97 no hay manera que deje Call of Duty. Sin embargo, los que siguen a Ibai y a Rubius saben que son youtubers inquietos.

Uno ya fue muy fiel a League of Legends, y otro se hizo popular con Skyrim, y eso es tan cierto como que los tiempos han cambiado. Disfruta de Fall Guys mientras puedas, que no se sabe cuánto sobrevivirá en un sector de lo más competitivo.