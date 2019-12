Una de las citas más importantes de este puente largo estaba en Bilbao, donde los aficionados a los videojuegos tenían un evento que no podían perderse: la novena edición del festival Fun&Serious. Dedicado como su nombre indica a los factores más divertidos y serios del sector, el que se llevó la palma de la diversión fue una vez más Ibai Llanos, que jugando en casa organizó un peculiar rally benéfico.

Todos los asistentes a esta feria querían aprovechar la jornada del domingo para no perderse ni un detalle de lo que sucedía en el escenario del Bilbao Exhibition Center. Pero no toda la expectación estaba en el recinto; ya que en el stream del torneo se batieron récords de audiencia, con picos de audiencia de más de 115.000 espectadores. Una cifra impresionante para la retransmisión por Twitch.

Repartidos en dos equipos de influencers y jugadores profesionales, los participantes podían formar parte del Team Willyrex o del Team Ocelote, capitaneado este último por Carlos 'Ocelote' Rodríguez, fundador de G2 Esports y uno de los jugadores de deportes electrónicos más exitosos que ha dado España al mundo. El campo de batalla, cómo no, era el League of Legends, pero el objetivo no era tanto ganar como reírse.

Y es que el día estuvo plagado de sorpresas, como la aparición de ElRubius, que participó en patatas calientes con Ibai y en varias partidas de LoL. Hubo grandes picos de audiencia cuando Revenant (un creador de contenido que ahora anda de líos con Dalas Review) se rapó al superarse los 50.000 € en donaciones y, sobre todo, cuando ElMillor e Ibai se raparon por superar los 100.000 €.

Ayudó bastante la aportación de TheGrefg, que sin estar presente en Bilbao puso 20.000 € de su bolsillo para la causa y, quién sabe, por la gracia de ver a Ibai calvo. Y por si fuera poca toda la locura vivida en los días de emisión, uno de los comentaristas (Barbe) se tatuó el hashtag #Ibainéfico en la pierna. Como el propio Ibai decía, el tema ya alcanzaba niveles surrealistas.

El destinatario de todo el dinero era la ONG Save The Children, que destinará la suma final a proyectos humanitarios. Por cierto, las donaciones se cierran hoy, por si quieres colaborar con la causa todavía estás a tiempo.