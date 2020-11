Lanzamiento PlayStation 5: esto opinan los youtubers de la nueva consola

Una de las mejores cosas que tiene eso de ser influencer es que te llegan cosas mucho antes de que se pongan a la venta y, por supuesto, por la cara. El día grande de PlayStation 5 es hoy, cuando se ha puesto oficialmente a la venta, pero muchos youtubers llevan hablando de la nueva consola desde hace ya un tiempo.

A nadie se le escapa que Sony ha tenido que repartir no solo consolas sino unos cuantos euros para convencer a creadores de contenido tan importantes para salir en sus streams, pero no nos engañemos: iban a jugar sí o sí. Vegetta sin ir más lejos está semana sí y otra también con gameplays de juegos exclusivos para consola...

A Rubius, por ejemplo, le ha flipado que en el juego de Spiderman haya una skin del protagonista que lleva un gato metido dentro de una mochila. Es además idéntico a Wilson (quizá con menos tripa), y aunque el vídeo lo titula como "La skin de mi gato", en realidad es una casualidad. Habrá quien se crea que es cierto después de verle a él como personaje en Watch Dogs: Legion.

El que sí sabe de skins (y no precisamente para bien) es TheGrefg. Lleva unas cuantas semanas haciendo promoción de la consola de sus amores, aunque una de las características nuevas del mando no le convencen: "La vibración va como por partes de la mano, independiente, pero a mí me da igual porque siempre la desactivo".

Para AlphaSniper la Play 5, y concretamente el nuevo Call of Duty, no es para tanto. Primero lo dice como un desliz durante un vídeo de los años ochenta que va incluido en el juego ("por ahora los gráficos son iguales que en la 4", dice sin darse cuenta de que es un clip de los años ochenta), y luego insiste en que el cambio entre una consola y otra "no es espectacular".

La gran olvidada en todo esto parece ser la Xbox Series X, la competencia directa y que por ahora ha pasado totalmente desapercibida por el gremio de los influencers. A menos, claro, que contemos con Ibai cachondeándose de sus colegas...