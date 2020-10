TheGrefg y J Balvin se preparan para una batalla en Fortnite

La historia de TheGrefg y su skin en Fortnite es como la de de Pedro y el Lobo: de tanto hablar de ella cuando llegue nos va a pillar curados de espanto. El murciano se había pasado los últimos días mencionando un evento que iba a suceder en breve, y muchos usuarios pensaron que se trataba de la apariencia calva dentro del juego.

No iban por ahí los tiros. Concretamente, contaba que no podía hablar del tema aunque estaba deseándolo, y dejaba caer que iba a echar una partida con alguien muy famoso. Como pista, dejaba unos corazones de colores y un arcoiris en sus mensajes, un detalle que algunos unieron al último disco de J Balvin.

Demasiada pista y demasiado fácil, así que se hizo el loco cuando se lo mencionaron para acabar poco después reconociendo que así era: "Me dieron la oportunidad de echar una partida con J Balvin y no me lo creía... ¿cómo voy a decir que no?".

La noticia le ha llevado al primer puesto de tendencias dentro de YouTube, al unir una de las estrellas actuales de la música internacional con el videojuego número uno en los últimos tres años.

TheGrefg explica en el mismo vídeo algunos detalles del inminente concierto del colombiano en el battle royale. Como es habitual, los asistentes al evento se llevarán una skin especial del cantante, y probablemente el repertorio musical que elija formará parte de las canciones disponibles a través de la radio del juego.

Todavía mareado por la confirmación pública de su partida fan, TheGrefg tuvo un resbalón poco después de anunciar la noticia. Quería regalar a Rubius 100 suscripciones para su canal en Twitch, aunque se confundió y se las regaló a sí mismo. "¿Pero cómo este memo ha podido jugar con J Balvin?", se lamenta con la voz rota en su stream. Tranquilo Grefg, es uno de los efectos que tiene conocer a uno de tus ídolos.