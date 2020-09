TheGrefg dice adiós a Calvaland

"No me voy a andar con rodeos: 24 horas para que acabe Calvaland", dice nada más empezar un vídeo TheGrefg que sirve como particular despedida a una de las iniciativas que más le ha dado en los últimos meses. Puede extrañar a muchos, si bien tiene todo el sentido del mundo.

"No me da miedo decir que es uno de los directos más importantes de toda mi carrera", avisaba antes del evento que ha reunido a todos los participantes de la serie. Parece que no exageraba.

TheGrefg comenzaba su aventura hace justo cuatro meses junto a sus compis de casa Ampeterby, Agustin51 y Vicens, como respuesta al éxito arrasador de Karmaland. A todos les pillaba por sorpresa el mundo de Minecraft, y aun así comenzaban un servidor propio y se empapaban de la mecánica de los cuadraditos.

Pese a su 'novatez', el estreno les supuso muchísima más audiencia en los primeros compases a lo que entonces hacían ElRubius y compañía, desbancando también a monstruos como Ibai en Cutreland. Lo más normal del mundo era verles en el top 10 diario de tendencias en YouTube, mientras arrasaban además en Twitch.

Parte del éxito era por un formato que compartían todos los participantes: menos de 15 minutos de resumen al día siguiente de la emisión, y un ritmo frenético en los vídeos. Comparado con los vídeos de tres horas que suben casi a diario otros streamers, por lo menos se puede decir que era fácil de seguir.

"Dependiendo de la respuesta que tenga este vídeo, me planteo subir contenidos diarios de Calvaland a este canal acompañando a los que hago normalmente de Fortnite y otros juegos", prometió TheGrefg y salvo en sus vacaciones, casi casi lo ha cumplido.

Con el paso de las semanas la familia ha ido creciendo hasta los siete miembros, buscando el cachondeo en cada retransmisión diaria y con un buen rollo diferente al que se vive en series similares. Quizá solo es un hasta luego, porque TheGrefg decía, nada más terminar su stream, que ya "echaba de menos explotar casas". ¿Volverán?