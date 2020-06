Acostumbrados como estamos a verles gritando por la adrenalina de Call of Duty o de risas con Karmaland, llama mucho la atención observar cómo los videojuegos también pueden sacar el lado sensible de los youtubers. La semana pasada se descubrieron TheGrefg (capaz de llorar con una aventura de PS4) y Melo Moreno como grandísimos admiradores de los títulos de acción y misterio, y esta semana le ha tocado el turno a WillyRex.

El madrileño se sube a lo que seguro será tendencia el próximo finde: el estreno de The Last of Us 2, y como el juego ya ha sufrido muchas filtraciones, pues ha preferido centrarse en recordar lo que sintió en el primer título. Tuvo unas cuantas partidas retransmitidas con mucho éxito en 2013, cuando todavía no era el creador de contenido gigante que hoy está en el top 3 de España.

Con 20 años recién cumplidos y todavía con el set gaming en el cuarto de casa de sus padres en Madrid, es un puntazo ver Willy probando la beta, uno de sus vídeos más exitosos de aquella época. Sobre todo porque fue de los primeros en darle una oportunidad a un título tan rompedor cuando se lanzó.

Nada más salir el juego de forma oficial, un stream de cómo pasárselo y unas impresiones del modo multijugador le volvieron a encumbrar a las tendencias de aquel momento, cuando el gaming tampoco era el tema principal de YouTube. Siete años después recuerda qué significó aquel juego para él y cómo se enfrentaba a la jugabilidad: "en un instante, cualquier decisión puede marcar la diferencia entre vivir o morir".

Incluso le afectó en un plano más íntimo, algo que no puede decir de muchos juegos que prueba: "La relación entre Joel y Ellie me recuerda un poco a mi hermana y a mí. Yo soy seis años mayor y tengo que cuidar de ella pero al final en muchas ocasiones acaba siendo al revés".

Viendo cómo andan saltando los youtubers entre GTA V, Minecraft o Warzone, algo nos dice que el próximo finde sus agendas van a estar repletitas de supervivencia en un mundo contaminado por un virus. Quitando los clickers y salvando las distancias, algo parecido a lo que está sucediendo en la calle estos últimos meses... espera, ¡¿qué ha sido ese ruido?!