Bandas de pop rock formadas por chicas que tienes que conocer

Si no estás muy metido en el mundo del pop, rock e indie español y sólo te fijas en las tendencias musicales de TikTok y, demás canciones comerciales, tienes todo un mapa musical por descubrir que te estás perdiendo.

Grupos hay muchos pero estas tres bandas de música compuestas íntegramente por chicas te van a obsesionar por su rollo, su estética, su sonido y, sobre todo, por sus letras. Algunas de ellas con reconocimientos internacionales y ¡tú sin conocerlas!

Hinds

Estilo: Las Hinds se mueven entre el indie rock y el indie pop, el garage rock y hasta el Lo-fi

Integrantes: Carlotta Cosials y Ana García Perrote a la guitarra, además de ser las voces principales (cantan en inglés), Ade Martín con el bajo eléctrico y Amber Grimbergen en la batería.

Trayectoria: han sido teloneras de grandes grupos como The Libertines o The Vaccines (sí, los de la canción del anuncio veraniego de la cerveza). Han sacado tres discos y han realizado hasta una gira mundial. No se pierden un festival. Además, se han convertido en el primer grupo español en actuar en un late night estadounidense y el día de reyes van a dar un concierto en el Teatro Real de Madrid junto acompañadas por una orquesta sinfónica. ¿Cómo te quedas?

¿Lo qué más mola?: su estilo gamberro y desenfadado.

Canciones: 'Good Bad times', 'Riding Solo', 'The Club', 'Bamboo'.

Cariño

Estilo: tonti pop ¿toni qué? Es un tipo de indie que bebe de las raíces del pop y que utiliza la música Lo-fi. Un estilo musical que se caracteriza por su toque naif.

Integrantes: Paola, María y Alicia

Trayectoria: el grupo se formó en 2018. Paola y María se conocieron gracias a Tinder y más tarde ficharon a Alicia de 'El Buen Hijo'. Tan sólo tienen un disco en el mercado y varios singles entre los que se encuentra su versión realista y juvenil de 'Llorando en la limo' de C. Tangana con las que se hicieron más conocidas. Con tan solo dos años de experiencia a sus espaldas, Cariño fue uno de los grupos anunciados en el cartel de Coachella 2020 (aunque el festival se ha cancelado por el coronavirus).

¿Lo que más mola?: que no esconden su condición sexual y tratan temas como la bisexualidad en sus canciones.

Canciones: 'Bisexual', 'Mierda Seca', 'Canción de pop de amor' o 'Modo Avión' junto a Natalia Lacunza.

Ginebras

Estilo: Han triunfado con su cover de 'Con Altura'. Han sacado disco en mitad de la pandemia.

Integrantes: Magüi (voz y guitarra rítmica), Sandra (guitarra solista y coros), Raquel (bajo) y Juls (batería).

Trayectoria: Ginebras se ha dado a conocer gracias a su cover de 'Con Altura', la canción de Rosalía y J. Balvin. El resultado ha gustado tanto que les ha brindado la oportunidad de sacar su primer disco, 'Ya dormiré cuando me muera' (ya que tan solo contaban con un EP de cuatro canciones), que vio la luz el pasado mes de septiembre.

¿Lo que más mola?: sus referencias millennials a parque jurásico, lluvia de estrellas, High School Musical o los teletubbies y demás nostalgia de los años 90 y 2000.

Canciones: 'La típica canción', 'Todas mis exs tienen novio', 'Chico Pum' o 'Vintage'.