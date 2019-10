Seguramente cuando piensas en colegas a los que les han puesto los cuernos o en ti si te los han puesto en alguna ocasión, se te viene a la cabeza la imagen de tristeza total acompañada de lloros inconsolables. Pero, ¿y si eres tú la persona que decide poner los cuernos a tu pareja? ¿Será menos doloroso?

No lo creas, porque no ser el cornudo no te salva de una espiral de sentimientos negativos cuando faltas a la lealtad de tu pareja. ¿Quieres saber paso a paso lo que ocurrirá en tu corazoncito después de morrearte con ese pibón a espaldas de tu pareja?

1.- Quedarás, para siempre, como el malo de la película

Pase lo que pase, aunque estéis en un momento malo de la relación, tú serás el malo de la película. Eso significa que verás sufrir a tu pareja por tu culpa y todo tu grupo de amigos puede volverse en tu contra. Porque la gente tiende a ponerse de parte de la 'víctima', no nos engañemos…

2.- La confianza tarda mucho tiempo en forjarse pero muy pocos segundos en romperse

Romperás la confianza que ha depositado en ti tu pareja en cuestión de segundos, da igual que llevéis juntos unas semanas o varios años. Porque aunque tarda mucho tiempo en existir, cuando la confianza ciega aparece entre una pareja, si alguno de los dos se la carga, es posible que nunca más vuelva a existir.

Como si haces añicos un jarrón caro de Japón: por muchos trocitos que recojas del suelo y muy buen pegamento compres, siempre faltarán algunos para que quede perfecto, ¡imposible volver a montarlo!

3.- El cargo de conciencia es lo peor que existe

Irse a la cama con cargo de conciencia es de las peores cosas que pueden existir, sobre todo cuando sabes que si tú no hubieras hecho esa tontería, todo sería tan perfecto como lo ha sido siempre. Lo mejor es que no hagas nada que pueda quebrarte el sueño, parece el consejo de un abuelo, pero si lo sigues, nunca tendrás cargo de conciencia.

4.- Desconfiarás de todo el mundo

A partir de este momento tu confianza en otras personas también se verá herida, te volverás más celoso que de costumbre y no te fiarás al completo de nadie. Porque si tú lo has hecho, ¿por qué los otros no lo iban a hacer contigo?

5.- El karma seguramente también te llegue…

Amigo, ten en cuenta que en esta vida el karma existe, y lo que no te llega antes te llega después. Eso significa que en cualquier momento podrían devolverte lo que tú has hecho, y realmente aunque sufras tampoco tendrías mucho derecho a quejarte, ¿no te parece?

Donde las dan las toman, así que piensa si realmente te merece la pena esa aventura que tienes en mente empezar. Si tu pareja no te llena 100%, déjala antes, pero no seas cobarde y vivas vidas paralelas que no te van a llevar a ningún buen lugar.