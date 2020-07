Isa Calderón y la crítica a la visión de la masculinidad de la época en 'Tea and Sympathy'

Isa Calderón ha invitado a su álter ego Casilda para conversar sobre una de las últimas películas que visto: 'Tea and simpathy'. Isa a tenido que recurrir a un film de 1956 huyendo de las películas que desde hace años protagonizan las carteleras y que no le aportan nada. 'Tea and simpathy' es una película que señala los comportamientos machistas, homófobos y misóginos de la época y que siguen vigentes en la sociedad actual.