Isa Calderón sobre 'Hereditary': "El culmen del disparate y la estupidez"

Isa Calderón está de vacaciones y por no querer, no quiere ni volver a ver la película para hacer la review, porque fue al cine hace tres semanas y no le apetece volver a pagar. Está un momento de 'vagueza' y en el que se encuentra totalmente exprimida y agotada. Lo único que quiere es irse de viaje y descansar.

Sobre 'Hereditary' opina que es una película que tiene todos los elementos para gustar y que sea un peliculón, para luego terminar siendo una "puta mierda". Es un filme que no ha cumplido las expectativas de Isa, pero por suerte ha habido algo que sí que lo ha hecho.

'Reviews Fuertecitas' es un formato de crítica de cine creado por Isa Calderón. El cine de autor y las grandes producciones de Hollywood no se libran del lenguaje mordaz y su particular mundo interior.

