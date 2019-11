Son muchas las bandas que han puesto de moda a nivel internacional el K-pop, aunque no todas las que se han hecho un hueco en la música coreana han llegado hasta aquí. Por ahora no hay emisoras de este género en España, y echo un poco de menos eso de descubrir nuevos grupos y canciones por ese método. Pero para eso tenemos internet, ¿no?

Hoy me he acordado de algunos grupos que han hecho un gran trabajo por el K-pop, aunque sea a un nivel más pequeñito que el de los grandes que todo el mundo conoce. Por eso he querido ser tu radio particular, para que apuntes unos cuantos nombres que para mí son imprescindibles dentro de la música. Algunos de estos grupos me han inspirado, me he reído con sus estilismos y otras es escucharlas y que me entren ganas de bailar.

Dales una oportunidad a estos artistas, seguro que no te arrepientes. ¡Annyeonghaseyo!