Los 5 vídeos con más dislikes de YouTube

Que un vídeo de YouTube no tenga dedos apuntando hacia arriba para valorar positivamente su contenido no significa ni mucho menos que vaya a ser un fracaso de visitas. Se podría decir que algunos clips son tan malos que el aliciente de los dislikes pesa mucho a la hora de que estos acumulen visualizaciones.

No hay más que ver el caso de Rebecca Black: una canción tirando a insulsa, con un videoclip a la altura, tuvo durante años el dudoso honor de ser el vídeo con más pulgares negativos acumulaba en la plataforma.

De los 150 millones de visitas que tiene, cuatro millones de personas lo calificaban de "malo", pero que le quiten lo bailao a Rebecca. Hay parodias de ese vídeo que se acercan a los 47 millones, y ayudaron a forjar una leyenda alrededor de la aspirante a cantante.

Los que no se esperaban semejante cantidad de hate eran los propios dueños de la plataforma de vídeos cuando publicaron sus Rewind de 2018 y 2019. Aparte de por el coronavirus, la decisión de cancelar la edición 2020 parece venir provocada por los casi 30 millones de disgustos que acumulan ambos recopilatorios. Y serían muchos más si no llega a aparecer Will Smith, seguro.

Luego hay casos como el de PewDiePie, que buscaba desesperadamente que la gente dijera en uno de sus clips que no le gustaba. El mayor youtuber de todos los tiempos retó a su audiencia a que pulsara el botón dislike cuando llegó a los 50 millones de seguidores (ahora tiene 100), y también durante un tiempo fue el vídeo peor valorado de la plataforma.

Rara vez varios millones de pulgares apuntando hacia abajo son buenas noticias para su creador, si bien a gente como Jake Paul es algo que le da completamente lo mismo. El creador de contenido ahora convertido en boxeador va camino de los 280 millones de visitas en su infame canción 'It's everyday Bro'. Por poner en perspectiva, son 190 millones de reproducciones más que el vídeo más visto de ElRubius.

Pesadilla de millones de padres y con un ritmo enfermizamente pegadizo, Baby Shark también tiene un hueco entre los vídeos más odiados para los mayores de 5 años.