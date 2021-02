Así son las 'Gay burgers', las hamburguesas LGTB sin ánimo de lucro que ha puesto a la venta un youtuber

Las hamburguesas han salido del armario. Así de divertida y fresca es Gay Burgers, la compañía de comida rápida que ha fundado el youtuber Elijah Daniel.

Elijah Daniel es un joven estadounidense de lo más polifacético: es cómico, rapero, productor y autor de canciones y ahora ha montado una cadena de hamburgueserías gay con tres locales ubicados en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York.

Daniel ha reconocido que la idea ha surgido como una broma inspirada en la cadena de hamburguesas que Mr. Beast abrió el pasado mes de diciembre, según ha contado para Tubefilter.

¿Cómo es una hamburguesa homosexual? ¿En qué se diferencia de una hetero?

"¿Carne entre bollos? Ya parece bastante gay. Hagámoslo más gay, y por caridad", así se define Gay Burger en su página web. Porque las 'Gay Burgers' son las hamburguesas de siempre pero con nombres graciosos que hacen guiños gamberros al colectivo LGTB+ como las 'The trevi combo' (por Trevi Moran), 'help me daddy', 'I like chicks' o 'no more milk daddy'.

Estas llevan carne, lechuga, tomate, pepinillos, queso, cebolla y diferentes ingredientes que van acompañados de Patatas Gays (Gay Fries) y la salsa, especialidad de la casa, 'Gayoli'.

El logotipo es una hamburguesa a la que cada ingrediente se le ha asignado un color de la bandera LGTB+ para formar así un arcoíris y en su página web se puede ver una imagen en la que aparecen el rey y el payaso que representan a las dos grandes cadenas de comida rápida fundiéndose en un beso.

Lo que tienen de especial estas hamburguesas gays (que tienen una pinta de lo más suculenta) es que son sin ánimo de lucro. Es decir, que el 100€ de los beneficios recaudados se destinan al centro LGTB de Los Ángeles para jóvenes sin hogar.