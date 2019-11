Es maravilloso pensar que la imaginación humana no tiene límites, pero mucho más reconfortante es comprobar que esta afirmación es del todo cierta. Un serio candidato a meme del año tiene como protagonista a Shakira, pero quizá no como te estás imaginando a la colombiana. De hecho, no aparece por ningún lado.

Todo viene de un vídeo que subió a Twitter el usuario umx94, un inglés que estaba teniendo problemas muy serios con su fregadero. Una sustancia negra y vapores raros salen del tubo de desagüe, pero por si la imagen no supusiera suficiente pesadilla, lo que parece una voz de ultratumba menciona unas palabras inquietantes si las escuchas con atención (e imaginación).

Los comentarios del vídeo (que lleva casi 11 millones de reproducciones en menos de un día) se han dado cuenta de un detalle fantasmal: el accidente doméstico parece estar diciendo "Shakira, Shakira". Y claro, no hay más que decirlo para que gente con imaginación y algo de tiempo libre convierta la desgracia ajena en genialidad.

No hay casi palabras para describir la oleada de carcajadas que esta ocurrencia ha provocado en la red social. Los hay más malintencionados, sustituyendo la versión de 'Shakira-Shakira' por

En los comentarios españoles, muchos tiran por meterse con el central barcelonista, y gente que oye "Se queda", en referencia al suceso de de Piqué con Neymar en su foto más popular juntos.

El caso nos recuerda a aquel del gato que al sumergirse en el agua con su dueño, parecía estar diciendo "Me ahogo". Otro tema que dio en su momento para decenas de memes, pero que casi merece un artículo aparte. Mientras lo escribimos seguiremos atentos al de Shakira, no sea que saquen otro momento cachondo y no nos enteremos.