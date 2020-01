“¿Vas abrigado?” y “¿Estás comiendo bien?” son quizá las dos preguntas más típicas que una madre puede hacer a su retoño cuando no lo tiene cerca. Casi da igual la edad que tengas o cuántos años pasen desde que te vas de casa, la pregunta está ahí porque la preocupación de una madre sobre sus hijos es inherente a su condición.

Sin embargo, las respuestas son mucho más variadas. Las hay del tono cansino “Siiiiii, muy bien”, aquellos que hacen un informe detallado de su menú, y los que directamente van al troleo. En este último caso encontramos a Adrián, un joven que desde su cuenta en Twitter decidió fingir ineptitud al quedarse solo en casa.

El tuitero compartió una captura de vídeo donde reproduce las barbaridades culinarias que le decía a su progenitora que estaba comiendo, y las reacciones de esta no tienen desperdicio. “¿Eso qué es? ¿Cereales con salchichas?” es una frase que quedará en los anales de la plataforma, pero no es la única.

Foto con la jefa 😆 pic.twitter.com/p785pB6eKS — Adrián (@addmoltbe) January 20, 2020

Adrián llega a sugerir una mezcla de atún y chocolate, una receta que la mujer, llena de paciencia, intenta que no se produzca: "Pero el chocolate no va bien con el atún, Adrián. Sea negro, con leche... No va bien con el atún. Con el atún es eso: jamón york, tomate, pepino, huevo duro... Cualquiera de esas cosas. Se lo echas todo y verás cómo te llena". Benditas madres.

“El que puso una galleta Maria ahí no sabía si estaría bueno” — Alex Chiner (@AlexChiner) January 20, 2020

El tuitero comete otras atrocidades gastronómicas como bocadillo de mandarinas, plátano con ketchup, patatas fritas con Nutella o fuet con natillas, justificando este último caso con un “el que juntó galletas con natillas no sabía si iba a estar bueno”. De nuevo, la sabiduría de alguien que ha criado a un niño acabó por imponerse: “Te va a dar una diarrea que no vas a salir del váter en una semana”.

La broma lleva 1,2 millones de reproducciones 26.000 retuits y 65.000 me gusta, una marca que remata con el cachondeo de algunos influencer -como Paula Gonu y, atención, Alex Chiner- que han reconocido el buen humor de Adrián. Lo que no estamos tan seguros es de que se atrevan a probar semejantes potingues.