Si has leído el titular y has llegado hasta aquí habrás pensado: "ya me están tomando el pelo". Parece mentira, querido lector/a, que no nos conozcas: en Flooxer Now contamos las cosas tal y como son. Si la noticia lleva como título que los coches cantan al ritmo de unas bandas sonoras es que es así, sin matices. Mira y flipa:

Son lo que se llaman 'bandas sonoras', que normalmente sirven para alertar a los conductores más despistados cuando se desvían del carril. Esto lo consiguen con una superficie rugosa que provoca una vibración y un sonido, que despertaría a cualquiera que estuviera al volante.

En el caso del vídeo de más arriba, la superficie ha sido diseñada para que suene la cancioncilla si pasas a una velocidad de 60 kilómetros por hora, y además te ayuda si estás conduciendo a recorrer el trazado óptimo con un poco de música.

Lo que puede parecer una grandísima idea ha supuesto más de un dolor de cabeza para los vecinos de Jelsum, una ciudad holandesa donde también tienen su propia banda sonora. De hecho, lo que suena al pasar por encima de esta superficie es el himno de la región.

La canción, además de ser mucho más fea que la primera, fue una fuente de conflicto en la localidad porque estaba instalada cerca de viviendas, con ciudadanos que acabaron hasta las narices de su himno sonando a todas horas, así que son más populares las que están fuera de núcleos urbanos.

En realidad este tipo de bandas sobre el asfalto no son nada nuevo. Desde hace décadas se han instalado en autopistas de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, en este último caso imaginamos que con canciones de BTS. En el estado norteamericano de Albuquerque, sobre una parte de la Ruta 66 se escucha el tema America The Beautiful...

... mientras que en la carretera japonesa de Subaru (la que sube al monte Fuji) tiran de tradición con un himno de Kyu Sakamoto que suena en varios tramos de la vía.

La tecnología existe, e instalar unas bandas así tiene un coste de 80.000 euros según las estimaciones del ayuntamiento de la ciudad holandesa de la que os hablábamos antes. Ahora solo nos queda pedir una versión de 'Malamente' en la entrada de Barcelona, y seguro que con Rosalía al volante los atascos se pasan en un tra-trá. Por pedir...