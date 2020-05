"Hola, me llamo Germán, tengo 25 años, me llaman 'La Ger' y me he hecho viral en redes. Como millenial considero que ya he cumplido mi propósito en la vida". Así se presenta Gersanc_, un youtuber en ciernes que lleva unas semanas creciendo mucho en Twitter, Instagram y YouTube gracias a sus divertidísimas reflexiones que van saltando de teléfono en teléfono.

En su bio de Twitter se presenta como "Tu mamarracha de confianza", pero sus meditaciones están lejos de ser cualquier cosa ligerita de las que circulan por ahí. El madrileño tiene unos minimonólogos que tratan desde cómo pasa el tiempo sin que nos demos cuenta (y con lo que no está de acuerdo) a análisis de la actualidad sin filtros. "¿Gente corriendo a las 8 de la mañana? Yo me identifico más con los perros, lo siento mucho".

En un mundo dominado por las versiones incansables de 'Resistiré', Germán le echa imaginación y se atreve a versionar 'Bad Guy' de Billie Eilish, con un saber entre cañí y cutre pero muy inteligente, lo que le ha hecho sumar unos cuantos seguidores.

En red social del pajarito suma una media de 1500 nuevos followers al día, y no es de extrañar viendo el cachondeo con el que inunda todas sus publicaciones. También está en Instagram, hogar del postureo máximo que utiliza para actualizar sus pensamientos en forma de stories.

Con discursos de entre dos y cinco minutos, Germán tiene un formato ideal para compartirse rápidamente, además de simpatía natural delante de la cámara. En los últimos días se ha confirmado como una estrella emergente gracias a vídeos que ya rozan el medio millón de reproducciones en varias plataformas.

"Estoy suscrito a Patry Jordan para reafirmarme en mi odio al deporte" es una frase que define muy bien su humor y su estilo, algo como el "no miro mucho por la ventana, no sea que me vaya a dar por tirarme". Esperamos de verdad que aguante bien la cuarentena y no acabe dramáticamente con su carrera, porque lo suyo promete.