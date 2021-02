"Debería estar follando por ahí y discutiendo contigo": la réplica 'incontestable' y viral de una hija a su madre

En el abundante refranero español hay una rima que se utiliza -para mi gusto- bastante poco: "Manolete, si no sabes torear, pa que te metes". Entre los muchos significados que los académicos le encuentran a ese dicho hay uno que podría interpretarse como si no estás dispuesto a luchar por una idea, mejor no entres en un debate.

Es en esa situación en la que se encuentran unos cuantos miles de usuarios que han entrado en un hilo de Twitter para opinar sobre cómo una adolescente ha respondido a su madre. ¿Insolencia? ¿Confianza? ¿Exceso de sinceridad? Lo que a unos provoca risas, a otros les indigna. Ahí va el tuit en cuestión:

150.000 likes y casi 10.000 retuits darían por hecho que la anécdota (con la garantía del sello "100% real, aunque fuera inventada") ha gustado mucho en la plataforma de los chismorreos. Pero no sería lo mismo sin un buen debate cuestionando las formas, la educación, el respeto y hasta el golferío.

La autora responde a las críticas y alabanzas con una declaración de intenciones incuestionable: "Esta cuenta presume de decir chorradas y reírse MUCHO, y eso no lo cambiará los insultos recibidos". Y añade: "Voy a esperar a que pare el tuit porque no quiero silenciarlo para ver la mayor cantidad de respuestas posible". Promete además un recopilatorio con sus favoritas.

Está claro que no todas las relaciones madre-hija pueden ser como la de Mine_Jam con su descendiente, pero dejando a un lado las formas, es verdad que no tiene que ser fácil eso de tener 18 años y no poder salir por la noche. Como no lo es para la mayoría de la población, claro.

Una de las respuestas señala muy acertadamente que "ser sicólogo y no tener una cuenta de Twitter es como ser el sol y salir de noche". Más razón que un santo, en un hilo que se ha convertido en la metáfora perfecta de lo que es esa red social.

En cualquier caso, desde Flooxer Now te recordamos -por si hace falta- que no todas las madres tienen el mismo sentido del humor y tolerancia a los vaciles. Y por supuesto, no las hace peores mamás, es solo que la insolencia no es plato del gusto de todos. Igualito que Twitter.