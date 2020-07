Doja Cat y sus rarísimos síntomas de la COVID-19

La justicia divina existe, y la rapera Doja Cat acaba de probar una buena ración de la misma. La cantante, cuyo nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini, se hizo muy popular hace unos meses por dos cosas: su exitazo 'Say So' y sus agresivas opiniones sobre el coronavirus.

Si 180 millones de personas han visto su último trabajo, al menos otras tantas se quedaron locas al oírla decir que el coronavirus le "importa una mierda". Concretamente dijo esto: "¿Que si me preocupa el corona o la versión cervecera de Corona?", decía en referencia a la marca Coronita. "Pues voy a pillarme una Corona y después voy a beberme una Corona. Porque no me importa una mierda, zorra".

Palabras poco acertadas de las que tenía que recular, un poquito al menos, durante los últimos días. "No sé cómo lo he pillado, creo que fue con un repartidor de comida, pero lo he pillado". La ley de Murphy, que dicen.

Las palabras las pronunció en un programa de la radio Capital XTRA, y hoy ha dado más detalles de cómo lo pasó a través de sus propias redes. De hecho, tuvo unos síntomas muy raros: "No notaba el sabor del bacon, y mis piernas me dolían mucho". Además, dice que no ha tenido problemas respiratorios, aunque sí fiebre durante 48 horas.

A la pregunta de si estaba asustada, respondió: "Nunca le tuve miedo. Y por eso lo he pillado". Cuando se interesan sobre si todavía la tiene, ella asegura que no, y cuando piden su opinión sobre cómo cree que la van a tratar los medios de comunicación y sus haters, es mucho más gráfica...

"Siempre me van a mirar mal los comeensaladas, los anticuados, los adivinos tocapelotas, los que me huelen el culo, y las cabras hipócritas que mean y no echan gota" sería una traducción aproximada de su repertorio de insultos dedicados a los que la critican por no tenerle respeto a una enfermedad que ha cambiado el mundo.

Se me ocurre que quizá debería dedicarse un poco más a la música y bastante menos a quitar importancia a una pandemia global. Se me ocurre.