Si Patry Jordán se ha convertido en la youtuber número 1 de España ha sido gracias, en parte, a los saludables consejos que ha ido dando a lo largo de la cuarentena, todo para que no nos perdiéramos en una espiral de sedentarismo. Ahora mismo 9 millones de personas están suscritas a su canal GymVirtual, donde ninguno de sus vídeos baja de las 100.000 reproducciones a las 24 horas de emitirse. Y tiene otros seis canales de temáticas diferentes.

Su contagiosa manera de ejercitarse ha conquistado a muchos influencers, si bien algunos han decidido tomarse la justicia por su parte e interpretar libremente la manera de ponerse en forma. Anabel Mua, por ejemplo, empezó con muchas ganas, pero acabó rindiéndose a la evidencia de que lo suyo no son las sentadillas.

Como en otros retos, nuestra experta en belleza también se sumó al challenge que salió en TikTok de retratarse mientras ve cómo otros hacen ejercicio. A lo que añadió una suculenta rosquilla de su pueblo, con poca pinta de ser light.

Es algo parecido a lo que hizo Susi Caramelo al principio del confinamiento, pero poco después dio un paso más al pedir a su medio millón de seguidores que no hicieran ejercicio como una muestra de "solidaridad". "Me he propuesto no hacer nada de deporte durante estos días", asegura porque no quiere "estar más buena cuando todo acabe, me parece abusivo". La respuesta se hizo viral aunque solo fuera por el cachondeo, y como buena excusa para hacer un poquito el vago.

El boicot a la vida fit no es ni mucho menos una cuestión de influencers femeninas. Ahí tenemos a Ibai, que ayer subía un vídeo reaccionando a clips de gente dando consejos para montarse su gimnasio casero. Uno de ellos, de hecho, le indignó muchísimo al descubrirle que llevaba toda su vida haciendo de vientre de manera equivocada. "Ahora resulta que para cagar tengo que hacer unas sentadillas, lo que me faltaba".

Aunque la que se lleva la palma en eso de hacer el anti-fitness sin ninguna duda es Omayra Cazorla. La humorista e influencer ha iniciado una serie de vídeos que se titulan 'Omi Fitness Intrusismo Pilates-Mix-Yoga', donde da su particular visión del ejercicio doméstico juntando todos los tópicos del mundillo wellness con su acento canario. Real.

Ahora que se puede salir a la calle con más libertad, eso de hacer ejercicio en casa quizá está un poco pasado de moda, algo que no le va a pasar al cachondeo con el que los creadores de contenido se están tomando todo esto. Y nosotros, personalmente, les damos las gracias.