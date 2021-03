ElMillor y ByViruzz se ponen a tono sobre el ring: guantazos, lesiones y sangre

Es posible que ni el propio Ibai se imaginara lo que un tuit suyo iba a desencadenar. Un mensaje que parecía una broma se ha convertido en un desafío enorme: la fantasía de que ElMillor y Reven se vean las caras en un ring de boxeo está cada vez más cerca de cumplirse, con los protagonistas completamente entregados.

El vasco lo anunciaba como "el mayor evento que jamás ha hecho en su canal", y puede que no esté exagerando. "La que le va a caer a ElMillor va a ser histórica", asegura, eligiendo claramente un bando: "Qué paliza le va a meter, se va a tener que ir a Uganda a tributar de las hostias que le va a dar".

No lo tendría yo tan claro si viera la evolución del polémico streamer en las últimas semanas. De apenas poder terminar un round a hacerse cinco sesiones de sparring seguidas, y con un adversario literalmente a su altura: ByViruzz.

El youtuber apasionado de los coches y el especialista en League of Legends se pusieron los guantes para medirse en una ronda dándolo todo. "Eso no ha sido un entrenamiento: os habéis calentado mucho", dijo el también influencer Corbacholife cuando vio de qué iba la cosa...

Tanto se emplearon en el combate que ElMillor terminó sangrando por la nariz y un poco mareado, mientras que ByViruzz sin llegar a tener heridas acabó por los suelos y una lesión de muñeca. "Si me pongo así en los entrenamientos, no quiero ni pensar cómo será cuando me enfrente a Mister Jägger".

Todavía no hay fecha para la velada y el trashtalk no ha hecho más que empezar. Los participantes llevan días también avisando que por mucho que se vayan a pegar, todo lo previsto es cachondeo y piques de broma, para que los ánimos de Team Españita y Team Andorra no comiencen una batalla en redes. Bastante será con verlos sobre el ring.