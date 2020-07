Flooxer Now

Está muy bien que uses Twitter para informarte, opinar y…. alguna que otra cosa seriedad más. Pero no engañas a nadie: lo que me más te gusta de esta red social son los memes y lo sabes.

Ante cualquier acontecimiento importante ¿Qué hacemos? Obvio, buscar en Twitter los mejores memes y collages para no morir de aburrimiento. Desde Eurovisión hasta las elecciones generales ¿Qué sería de nuestra vida sin los memes de Twitter?

Para facilitarte la tarea de buscar en tendencias para encontrar la cream de la cream del humor tuitero, de algunos, de ellos podrás leer y partirte la caja con sus colaboraciones en Liopardo. Aquí te dejamos un listado con las 5 cuentas que tienes que empezar a seguir (y ya estáis tardando):

KIM JONG–UN (@Norcoreano)

El mejor fake de la historia, te lo aseguro. Este tuitero se hace pasar por el dictador norcoreano y… el resultado lo está petando. Los tuits están escritos en primera persona por el “excelentísimo Kim Jong-Un”, lo que le da al humo negro y absurdo que caracteriza a la cuenta un toque intelectual.

DIOS (@Diostuitero)

“Se va a liar la de dios" es su foto de portada, con eso os lo digo todo. Con esta cuenta no se te escapará una sonrisilla tonta, te partirás a carcajada limpia. Sin ningún tipo de tabú y siempre a la orden del día. Este tuitero se ha ganado la subida a los cielos de de Internet ¡Follow ya!

PROSCOJONCIO (@Proscojoncio)

Al pie de la noticia: esta cuenta siempre se anticipa a los virales, y con un gran sentido del humor, todo hay que decirlo ¿Los puntos fuertes? Sus memes sobre política, el tío reparte que da gusto. Además suele compartir sus plantillas para que personalices tus memes, utilízalas con responsabilidad….

SEÑORITA PURI (@SenoritaPuri)

Esta mujer es de lo mejorcito que te puedes encontrar en Twitter. No siempre tuitea sobre actualidad, en su perfil te puedes encontrar absolutamente de todo, ahí está gracia. Consiguió el premio Bitacoras a la mejor tuitera de 2015, ahí lo dejo.

ANACLETO PANCETO (@Xuxipc)

Vale, ahora sí: esta va para los que os gusta el humor inteligente (ese que no todo el mundo pilla, pero si eres de los que cogen el chiste a la primera no puedes para de reír). Política, corrupción, religión, televisión, deportes… este hombre le da a todo, y con mucho arte.