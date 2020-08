Una historia siempre tiene diferentes versiones de los hechos. Todo depende de la perspectiva desde la que se cuente y de quién sea la persona que lo haga. El usuario de Twitter, @jesus_GD97 ha querido aportar su versión de la historia ante un popular suceso que se convirtió en meme: el enfrentamiento entre las conocidas popularmente como 'Las vecinas de Valencia'.

Jesús se ha atrevido a hacer por primera vez público cómo fue el calvario que tuvieron que vivir él y su hermano de pequeños: "Nunca pensé que haría este hilo pero allá vamos. Esta es mi madre y hoy os vengo a contar mi terrorífica infancia y como mi madre es una heroína para mi hermano y para mí".

Su madre es Isabel, la 'vecina de Valencia' que denunciaba que su vecina le arrojaba orines, le agredía, insultaba y colocaba excrementos en su puerta. Para evitarlo, explicaba el ritual que tenía que realizar cada día para poder entrar en casa segura: se enfundaba en bolsas de basura tapándose todo el cuerpo y la cabeza. Una imagen que se ha convertido en meme y que ha revivido a raíz de la parodia de Paquita Salas (las Nancys Rubias también tienen una canción sobre ella).

"Sé que se ha hecho mucha burla con el tema de las bolsas de basura. A simple vista, puedo entender que pueda parecer divertido y que quede bien como disfraz de Halloween o de Carnaval. Pero imaginaos que a vuestra madre le tiran orines, lejía, productos químicos. Te puedes quedar ciego o tener problemas serios de visión. Mi madre tenía un miedo atroz, nunca lo mostraba. Pero siempre se mantuvo fuerte ante la gente, no dejaba ver si cansancio ni su agotamiento. Siempre recordaré hablar con mi madre mientras lloraba porque no podía más", ha relatado en el hilo.

Jesús ha explicado cómo fueron esos años de infancia en los que su madre aparecía continuamente en la televisión: "Nuestra vecina nos hizo la vida imposible para que nos fuéramos del piso, nos atemorizaba cada día. Ver a tu madre al límite de la cordura día sí y día también es algo que por desgracia sé. Mi madre luchó cada día por mantenernos a salvo a mi hermano y a mí".

"Imaginaos a un chaval de 7 años y a su hermano de 3 años, donde cada día salía tu vecina con un cuchillo o un cubo de lejía a decirte que iba a matar a tu madre. Que en un descuido la iba a tirar por las escaleras, que se andara con ojo por la calle", ha contado Jesús sobre algunas de las fechorías de su vecina.

El joven denuncia que al convertirse en meme haya pesado más la parte 'cómica' que el problema real que estaban sufriendo, así como la falta de empatía hacia su familia: "Asumo que mi madre es un meme nacional y no me importa. Me duele cuando la gente se burla de ella, pero entiendo que no lo hacen con maldad porque no conocen la historia completa".

Este hilo se ha convertido en viral con cerca de 30.000 me gustas y 15.000 retuits (y subiendo) y muchos usuarios le piden perdón por no haber sabido ver más allá de la gracia.