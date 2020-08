El hilo sobre la 'Plandemia' y Miguel Bosé que todo el mundo aplaude

Ante la aparición de un virus mortal que está mermando la población mundial, se ha generado una corriente negacionista que se esfuerza por hacernos creer que todo es mentira; que detrás del coronavirus hay un villano con un plan malévolo.

Un movimiento cuya cara más visible está siendo el cantante Miguel Bosé, que se refiere a la COVID-19 como "bicho político", se autoproclama como "la resistencia" y está en contra del uso de la mascarilla, que según ellos no sirve para nada porque el virus no existe.

Después de la polémica manifestación el pasado 16 de agosto, donde algunos de los asistentes increparon y acosaron a los periodistas, para hacer visible su descontento y su creencia de que todo es una gran mentira para poder instalar chips que nos controlen a través del 5 G, muchos se han preguntado por qué el cantante no asistió a la manifestación.

Uno de ellos ha sido el tuitero @ilustromierder que ha decidido hacer un hilo para hablar del tema que se ha vuelto viral: "Amigos de la Plandemia y de la manifestación de ayer. Después de que Miguel Bosé la convocara y no asistiera me he preguntado por qué lo ha hecho. Investigando, he encontrado un par de cosas que no termino de entender y que me han dejado helado".

En el hilo se encarga de aportar 'pruebas' que relacionan a Miguel Bosé con los illuminati o 'fuerzas del mal' a través de 'pistas' que supuestamente este habría ido dejando a través de sus videoclips, fotos promocionales, etc.

Argumentos sin fundamento alguno que se pueden desmontar fácilmente y que incluso si quiera tienen correlación entre sí. Un 'no tengo pruebas pero tampoco dudas' de manual. ¿La moraleja? Que no nos creamos nada de los que leemos en Internet: "Me lo he inventado todo, manipulando la información que hay en Google convenientemente para justificar una historia que no tiene ningún sentido. Pues así es como funciona toda esta mierda de la desinformación, la manipulación en redes y las opiniones".

"Después de la frustración de meses por el encierro, los problemas y la incertidumbre porque la vida nos ha dado una hostia a todos, llega alguien y nos dice que todo está planeado. Que alguien malo y poderoso tiene el control. Porque es aterrador que nadie vaya al volante", ha continuado @ilustramierder en su hilo de Twitter.

Para aquellos que desconfíen de la existencia del virus, las cifras de contagios y muertos están ahí. El dolor de millones de personas por la muerte de sus familias no se puede negar: "Así que recuerda: si alguien te dice "no pienses en elefantes" vas a pensar en un elefante. Los muertos se han estado acumulando en las morgues y ya hay rebrotes jodidos. Si no te lo crees, visita un hospital y pregunta a los médicos que ya se están partiendo los cuernos".