Ibai activa el 'modo navideño': felicitaciones, campanadas, planes para 2021...

Es difícil imaginar que los vecinos de Ibai Llanos sigan pensando que es "un divorciado" anónimo que vive con su hijo Ander. Con todo lo que ha pasado desde que se mudara a una urbanización en las afueras de Barcelona, hasta se podría decir que el de Bilbao predijo su propio futuro en un rap.

El influencer revelación del año es cada vez más consciente de su poder de convicción, y anda desde hace semanas recordando que su campanazo del año pueden ser las campanadas 2020-2021. Una idea, por cierto, que de nueva no tiene nada.

"Todos los años por estas fechas me apetece ponerme un traje y dar las campanadas. Creo que Twitch merece un streaming ese día pero no sé si vuestras familias nos aceptarían en el salón de su casa", decía hace justo un año, cuando todavía no gozaba de su popularidad actual. Por eso parece el momento oportuno para mover ficha.

"2020 no podía acabar de otra manera y os puedo confirmar al 100% que haremos las campanadas en directo desde mi canal de Twitch", aseguraba dos semanas atrás, prometiendo un espectáculo sin precedentes: "No os puedo decir nada más pero solo os quiero pedir que intentéis convencer a vuestra abuela para vernos, somos majos".

Sus primeras navidades lejos de casa (como las de tantos otros españoles) apuntan a un cachondeo típico salpicado de todavía más sorpresas. Por ejemplo, volverá su torneo Ibainéfico, muy probablemente con caras todavía más famosas que las que congregó en 2018 y 2019.

Igual que pasó con la edición limitada de su bata del Swaj, el jersey que lució ayer en redes decorado con motivos de Among Us y está siendo uno de los más buscados en redes. Igual que se ha vuelto tendencia su peculiar versión de 'We Wish You A Merry Christmas' con una letra inventada del villancico inglés más popular, Ibai es el rey Midas del cachondeo: lo que toca Ibai se convierte en risas.