Ibai Llanos tiene algo que decirle a esos amigos que siempre te deben dinero

Se tenía que decir y se dijo. Ibai Llanos se ha pronunciado sobre esas personas que nunca pagan sus deudas. Todos tenemos un amigo que siempre te dice que pagues tú y que ya te hará un bizum, y luego nunca llega a enviarte el dinero. Y si no lo tienes, es que ese amigo eres tú.

Esta disertación ha surgido a raíz de un vídeo que ha subido el cómico Manuel Huedo, sobre el que el streamer ha querido pronunciarse a través de Instagram Stories y en Twitter: "Llevo utilizando bizum muchos años, amigos míos también, y tengo que decir que hay gente en España que es especialista en no pagar bizums. Hay una disciplina incluso olímpica y gente que entrena diariamente para no tener que pagar bizums. Se les conoce como hijos de la gran p*ta".

Ibai Llanos considera que la frase "paga tú y ya te hago un bizum" significa que jamás en la vida verás ese dinero: "Hay gente experta en esta disciplina y desde aquí quería mandaros un mensaje: 'me cago en vuestra p*ta madre'. Ellos juegan con tu inocencia. Saben perfectamente que hay personas a las que les da vergüenza pedir dinero, a mí por ejemplo, soy una persona a la que le da vergüenza decir 'oye, me debes dinero'", ha continuado diciendo.

Además, para el joven vasco es peor aún conforme más tiempo pasa sin que te hayan pagado, ya que llega un momento en el que se aprovechan de la situación para hacerse los suecos, darle la vuelta y decirte que no recuerdan tener ninguna deuda pendiente contigo: "Con el paso del tiempo ya se va olvidando y si en tun futuro lo pides cuidado porque hay un nivel bizum. Juegan al despiste, dicen que ya te lo hicieron que no se acuerdan... Entonces desde aquí mi recomendación: nunca paguéis lo que no os corresponde y nunca os fieis del ya te haré un bizum, porque puede que nunca jamás o lo devuelvan".

Ibai Llanos advierte a sus seguidores que si durante los 10 primeros minutos después de haber pagado no reciben el dinero, ya se han metido en un problema y les recomienda otra opción: ponerse agresivos "y que te lo devuelvan por tus c*jones".