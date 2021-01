Ibai, Ortopilot y Lucas Requena hablan (como pueden) sobre 'Toxicidad Fuera'

Ya solo el planteamiento de la última de Ibai parece una broma: se juntan un inglés, un argentino y un español en Twitch, y sin entenderse deciden grabar una canción que acumula dos millones de reproducciones en 48 horas.

Hablamos de ortoPilot y Lucas Requena, el resto de integrantes oficiales del Cuarteto de Ibai. Sí, no preguntes por qué se llama cuarteto siendo tres, quizá lo de 'trío' tenía unas connotaciones sexuales que no quería resaltar el influencer...

El caso es que su hitazo ha sido el comienzo de lo que podría ser una curiosa amistad entre los integrantes de la banda. Lucas es el autor intelectual de la versión que desencadenó todo, pero no se le ve muy cómodo delante de las cámaras. Lo suyo es eso de componer.

En la parte técnica está ortoPilot, un streamer residente en Manchester y que tiene un dominio increíble de la improvisación musical. Unido a su buenrrollismo innato, solo podían salir cosas buenas en su asociación con Ibai.

Después del lanzamiento se juntaron para charlar sobre cómo han reaccionado las redes a 'Toxicidad Fuera', primer gran éxito del cuarteto, aunque la conversación no ha sido tan sencilla como podía parecer en un principio.

Ibai no tiene ninguna vergüenza en exhibir un inglés tirando a rústico, por decirlo de alguna manera: cuela palabras como "peloteo" y "lamentable", afirmando que tanto en España como Argentina somos capaces de hablar un "pure English" muy serio.

A la pregunta del vasco sobre si Toxicidad Fuera es también un éxito en Manchester, Ortopilot asegura que le está haciendo mucha publicidad por las calles de la ciudad: "Conduzco con las ventanillas bajadas y la canción sonando a tope en la radio de mi coche". Llanos se muestra satisfecho asegurando que es una costumbre muy de aquí: "Full MDLR".

A todo esto, cuando Ibai le pasa el turno de palabra a Lucas este explica que sabe "muy poco" de ese idioma. Normal que estuviera tan callado, y más sabiendo que 'orto' es una forma muy vulgar de referirse al culo en Argentina.

Aprovechando la confesión, el influencer le pasa la pelota en varias ocasiones, con la completa incomprensión del de Rosario. Unas risas, vaya.

Cuando ortoPilot propone a sus compis echar una partida de Among Us, el pánico se apodera de los hispanohablantes: "¿Pero jugamos in English o en Spanish?". El inglés responde entonces en castellano "No fui yo", por que Ibai acaba diciendo "Entonces voto a Lucas". De locos.