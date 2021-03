José Gómez, el "niño de la petanca", arrasa con su estreno en Twitter

Hace cosa de tres años, un inocente titular del periódico La Verdad paralizaba Twitter: "Vuelvo a estudiar, de la petanca no se puede vivir". Era una frase que de tan obvia, fue utilizada durante meses como base para decenas de miles de memes, chistes y hasta camisetas.

Pero mucho ha cambiado el mundo desde que aquella frase fue pronunciada por primera vez: su autor -José Gomez- ha dado el salto a las redes sociales. Se hace llamar JosePetanca, para que nadie le confunda pon los millones de joses que hay por ahí, y su estreno en Twitter ha sido un exitazo.

Se acostó el miércoles con 3 followers y al día siguiente tenía casi mil veces más: "Estoy flipando!!! Me acabo de despertar y he visto la movida.2800 seguidores!!! No sabía que Twitter iba tan rápido. Dejadme pensar un rato, que ahora no sé si os tengo que responder a todos o cómo funciona esto".

La noticia corrió como la espuma y gente como Ángel Martín o Vodafone Giants (el equipo de Lolito) le felicitó por su incorporación a la red social, donde a la hora de escribir estas líneas ya tiene más de 12.000 fieles.

Algunos comentarios le sugieren que haga streams de petanca en Twitch, porque lo mismo de eso sí se puede vivir, mientras que otros piden a Ibai que se deje de futbolistas tipo Ramos o Piqué, porque saben que Jose tiene mucho potencial en un cara a cara.

No sería la primera vez que el vasco menciona al propio Jose (ya ha subido algún que otro meme del chaval), y lo que es más: ha llegado a retransmitir las finales del mundo de ese deporte con Ander Cortés. Ahí es nada.

¿Estamos frente a un fenómeno como el de Miquel Montoro? Es pronto para decirlo, pero también es muy inusual ver como alguien salido prácticamente de un meme alcanza una notoriedad tan grande en tan poco tiempo. Estaremos bien pendientes.