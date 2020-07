El trap, aunque comenzó como un subgénero del hip-hop en Estados Unidos durante la época de los 90, se ha popularizado increíblemente en nuestros días. Artistas como Bad Bunny, C. Tangana o Anuel AA, han puesto en el punto de mira internacional este tipo de música con sus canciones de ritmos pegadizos y letras no siempre aptas para todos los públicos.

Aquí te traemos una lista de las canciones de trap más polémicas hasta el momento.

1. ‘Drakukeo’, de Kidd Keo

Kidd Keo es quizás uno de los artistas más criticados en España a raíz de su canción ‘Drakukeo’. En ella, el cantante alicantino cuenta de manera muy explícita y obscena diversos actos sexuales que llevaría a cabo con una chica. Además, hace hincapié en la edad de la supuesta joven diciendo que si no tuviera 18 podría ir a la cárcel.

El estribillo dice: 'La culeo, un taladrador / Le meto el de'o, dice por favor / La caliento, soy un radiador'.

2. ‘Yaya’, de 6IX9INE

Daniel Hernández, más conocido como 6IX9INE o Tekashi69, de 24 años, fue declarado culpable en 2015 de un delito de abuso a menores. No obstante, parece que los vídeos en los que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una menor de 13 años no han acabado con su carrera.

El 3 de julio de este 2020 sacó una nueva canción, ‘Yaya’, con videoclip en YouTube que ya ha alcanzado más de 70.000 reproducciones. En él se ve al rapero con varias mujeres semidesnudas bañados en leche.

Podemos escuchar líneas como: 'Una nena así me hacía falta/ Que metiera mi mano por su falda/ Se ve que no es santa/ Es como yo, que le gusta la maldad'.

3. ‘Tu coño es mi droga’, de PXXR GVNG

Esta canción de 2016 del grupo PXXR GVNG, considerado la respuesta española al trap latino, repite hasta 102 veces a lo largo de los 3 minutos y 29 segundos que dura la canción: ‘Tu coño es mi droga’.

4. ‘La Bebe remix’, de Anuel AA, Cardi B, Black Jonas Point, Secreto y Liro Shaq

Anuel AA es uno de los cantantes de 'reggaeton' y trap latino más conocidos a nivel mundial. No solo por su música, sino también por su controvertida vida privada, ya que el artista ha sido detenido en más de una ocasión por motivos de diversa índole, como la portación de armas de forma ilegal.

Este 2020, junto a otros artistas del género, sacó ‘La Bebe remix’, en la que de forma explícita habla sobre una felación.

En su estribillo se puede escuchar: 'Me pide leche (me pide leche)/ Y en la boca se la doy/ Pero no te apeches/ Que tú no sabes quién yo soy'.

5. ‘Santa María’, de Bad Gyal

Desde que comenzó su carrera artística, Alba Farelo, más conocida por su nombre artístico Bag Gyal, se ha convertido en uno de los máximos referentes de dancehall y trap en España. Sin embargo, sus controvertidas letras no dejan indiferente a nadie.

El 5 de julio de 2019 lanzó ‘Santa María’, que alcanzó el número uno de tendencias de YouTube a pocas horas de su publicación. En ella podemos escuchar letras como: ‘Él me llama santa, Santa María/ Porque mi coño está apreta'o como el primer día/ Este coño te hace bajar down low/ Él es jamaicano pero se lo come to’'.

6. ‘Safaera’, de Bad Bunny

Bad Bunny es quizás uno de los artístas del género más conocidos internacionalmente. El puertorriqueño se ha hecho viral en el último año por un brutal giro en sus canciones hacia letras inclusivas y feministas. Su videoclip de la canción ‘Yo perreo sola’, en el que se le veía caracterizado de mujer, fue muy comentado en redes sociales.

Este año durante la cuarentena fue muy sonada la canción que lanzó junto a Jowell, Randy y Ñengo Flow, ‘Safaera’ en la que podemos escuchar frases como: ‘Si tu novio no te mama el culo/ Pa’ eso que no mame’ o ‘Vino ready ya, puesta pa' una cepillá’/ Me chupa la lollipop, solita se arrodilla, hey’.