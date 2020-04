Mirándolo desde el lado más positivo, esta cuarentena está sirviendo para poner a prueba nuestra destreza culinaria. Los que no saben ni freír un huevo pueden empezar a hacer sus primeros pinitos en la cocina y practicar una y otra vez hasta que puedan pasar al siguiente nivel.

Para aquellos que ya tengan más experiencia, pueden probar alguna de las recetas de moda que tanto se están repitiendo en las cuentas de Instagram de las influencers: elaborar su propio pan casero, galletas de avena, banana bread...

Sin embargo, tengas más o menos mano para la cocina, no siempre todo puede salir a pedir de boca. Lo más seguro es que si no has cocinado nunca en tu vida, las primeras recetas que elabores no tengan una pinta espectacular (a no ser que tengas la suerte del principiante), te líes con las instrucciones o se cuele algo que no debería en la olla...

Un plato que ha revolucionado Twitter por su repugnante apariencia es esta sopa morada que el usuario de Twitter @denni_aji quería preparar.

“Quiero hacer una sopa de repollo morado como esta, es deliciosa, pero ¿qué debo hacer?”, pregunta @denni_aji a otra cuenta de Twitter dedicada a las recetas de cocina.

A pesar de que el chico cuenta que se trata de sopa de repollo morado y que quiere saber cuál es la receta para prepararla, el tweet no ha tardado en tener todo tipo de comentarios con respecto al dudoso animal con el que parece que se ha cocinado.

Hay quienes se preguntan si para preparar este caldo ‘radiactivo’ se ha hervido a un alien; otros se preguntan si ha matado al villano de Marvel, Thanos; y hay quienes tienen clarísimo que esas patas pertenecen a Randall de Monstruos S.A.

Aunque en un primer momento pueda parecer que algo no termina de cuadrar en este plato y nos recuerde a la sopa azul de Bridget Jones, lo cierto es que se trata de una sopa propia de la cocina asiática.

El tweet ha tenido tanta repercusión, que otros usuarios la han compartido también en sus cuentas para ver qué opiniones tenían sus seguidores sobre este caldo. En una de estas ‘copias’ ha entrado al trapo el chef Gerardo Vázquez. El mexicano ha resuelto las dudas que podían quedar señalando que el color se debe al empleo de col morada.