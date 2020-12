Omar Ayuso se disfraza de 'chica Almodóvar' y el resultado es sorprendente

Omar Ayuso se ha convertido en 'chica Almodóvar'. No, el actor no es el último fichaje de Pedro Almodóvar (de momento) sino que se ha disfrazado de uno de los personajes ideados por el director cinematográfico.

El joven madrileño se ha metido en la piel de Pepa Marcos, personaje interpretado por Carmen Maura en la película 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Al igual que en la cinta, Ayuso se ha puesto una falda de tubo roja combinada con una chaqueta del mismo color con un gran broche, una camisa blanca de lunares, medias y tacones.

Para que el look sea más fiel a la realidad, y más realista, el protagonista del videoclip de Rosalía 'Juro Qué' (donde se respiran muchas influencias visuales del universo de Pedro Almodóvar), aparece con una peluca de color castaño con la melena por encima de los hombros y flequillo recto. "Carmen Mora todo mérito y obra de una mujer del siglo XIX", ha escrito Ayuso junto a las fotografías en las que se le puede ver posando con este atuendo.

Además, ha publicado otras imágenes sentado en un sofá recreando una de las escenas más icónicas de la película donde María Barranco, Rossy de Palma, Julieta Serrano y Carmen Maura están sentadas con las piernas cruzadas hacia el mismo lado: "Actrices al borde de un ataque de nervios", ha publicado haciendo referencia a la película.

Omar Ayuso no ha posado solo sino que ha contado con la participación de las también actrices Lorena Lyz, Carla Díaz y Greta Fernández. La foto ha causado furor debido al sorprendente parecido con el personaje de ficción de esta película de finales de los años 80.

Omar Ayuso tiene un perfil de lo más polifacético. No sólo se disfraza de Carmen Maura sino que ha subido también a su cuenta una especie de vídeo experimental en el que se le puede ver afeitándose o haciendo estiramientos o un vídeo artístico sobre la luna y la soledad de la noche, sino que también se ha convertido en el community manager del actor Enric Auquer. Para darle la bienvenida a Instagram ha publicado un nude de Auquer que supera la censura pegando un recorte de la cara de Ayuso en sus partes nobles: "Omar Ayuso es mi pene, le pago para que me lleve Instagram. No enviéis fotos de pollas ni fotos de tetas. Tampoco mandéis mensajes, los ignorará. Agencias de medios, marcas y clientes... Omar Ayuso gestiona mis cuentas y por tanto la negociación de cualquier posible colaboración artística. Si lo que queréis es ligar conmigo, buscadme por las calles; yo ya soy viejo (y tengo pareja). Afectuosos abrazos virtuales".