La petición de trabajo viral de una estudiante que ha contado con el mecenazgo de Maisie Williams

Nuria, más conocida como Sélpide en redes sociales, ha publicado un vídeo que se ha hecho viral en el que denuncia la falta de acceso a prácticas profesionales. Lleva cuatro años estudiando en Madrid pero nació en Algeciras y ha vivido mucho tiempo en Jerez de la Frontera.

Se mudó a la capital porque en teoría tendría más oportunidades de trabajo pero ahora que le ha llegado el turno de realizar las prácticas obligatorias, se está dando cuenta de que no es así: “El problema es la cantidad: a la reunión informativa virtual que se organizó para empezar a gestionar las prácticas asistieron dos turnos de más de cien alumnos cada uno, mientras que en la bolsa había un total de nueve ofertas. Van buscando nuevas cada días, así que lo suyo es ir revisando el documento en el que las comparten, pero el ratio sigue siendo bastante desesperanzador”, nos ha explicado a través de mensaje privado de Twitter.

A pesar de su juventud, su CV es envidiable: Tiene un C1 de Inglés y también sabe un poco de coreano, ya que estuvo de intercambio en Seúl. Allí realizó un podcast que ha contado con el apoyo de la mismísima Maisie Williams. La actriz, que interpreta a Arya en Juego de Tronos, financió el proyecto, ya que fue uno de los escogidos dentro de su plataforma ‘Daisie’, que ayuda a jóvenes creativos a ponerse en contacto.

Esto no es lo único sorprendente de esta joven de 20 años: ha escrito dos libros y ha realizado dos documentales. Realiza fotografías tanto analógicas como digitales, ilustraciones, compone canciones y las produce, a pesar de que reconoce que no tiene ‘ni idea de música’.

Mucho talento concentrado para verse desperdiciado o paralizado por una pandemia :“Estoy harta de no conseguir prácticas de comunicación audiovisual y por eso hago este vídeo”, reza el texto que acompaña a su CV audiovisual.

En él se puede ver el sofá de su piso de estudiantes y una sábana para tapar el gotelé. Outfit formal, de entrevista de trabajo, y actitud muy seria, porque este vídeo no es solo una forma de intentar ‘venderse’ sino una denuncia de una realidad que está afectando a muchos jóvenes.

Nuria considera que la COVID-19 está precarizando aún más las escasas ofertas: “Hay empresas que, de rebote por los ERTEs y las reducciones de presupuesto, directamente te dicen que no van a poder pagarte unas prácticas que en otra ocasión serían remuneradas. También se reducen las ofertas, sobre todo en los sectores que, como el audiovisual, requieren de la presencialidad: por poner un ejemplo, no vas a aprender lo mismo en un set de rodaje que ayudando con los mails que recibe la productora desde tu casa. Aunque las dos tareas sean importantes, a lo segundo te pueden enseñar en otro momento y contexto que no implique ‘sacrificar’ la oportunidad que te dan los estudios universitarios de meter un pie en la vida laboral”.

“Te ruego encarecidamente que si puedes me des unas prácticas porque quiero seguir aprendiendo a contar historias”, dice al final del vídeo.

A pesar de haber logrado 1.500 retuits, 172 tweets citados y 2.400 me gusta ha recibido muy pocas ofertas de trabajo y no todas se centran en su área: “El vídeo tiene cerca de sesenta y seis mil visualizaciones y me han hablado cinco o seis personas. Tres de ellas se dedican a la gestión de contenidos digitales y, aunque no sea aquello a lo que querría dedicarme ni hayamos visto mucho contenido relativo a ello en la carrera, es un alivio saber que no me voy a quedar colgada. Estoy muy agradecida. Hoy he recibido un mensaje de una oferta que sí que tiene que ver con la creación de ficción. A ver si sale. Yo sigo intentando que el vídeo le llegue a Antonio Banderas. Le admiro un montón, soy malagueña de sangre y me han dicho que mira mucho Twitter, así que no pierdo las esperanzas”.