The vivi trend: la tendencia de TikTok que está consiguiendo que bailemos K-pop sin saberlo

La última coreografía de moda en TikTok se llama 'The vivi trend' y está consiguiendo que bailemos K-pop sin saberlo. ¿Cómo? Todo es cuestión de conocer su origen.

Bella Poarch ha sido una de las tiktokers más influyentes en sumarse a esta tendencia hace tan solo unos días y su vídeo ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones en la plataforma. En total, hay más de 57.000 vídeos con esta canción pero ¿de dónde nace la tendencia?

Esta sencilla coreografía, que consiste en cruzar los brazos delante del cuerpo repetidamente y señalar a la pantalla como si estuviéramos apuntando con una pistola, se ha popularizado gracias a un vídeo en el que aparece bailándola Vivi, integrante de la banda femenina de pop coreano LOONA.

De ahí que la tendencia se llama 'The vivi trend' (la tendencia de vivi, en español). A pesar de que se ha dado a conocer bajo este nombre en TikTok, el título real de la canción es 'YRN EZRA remix' de Migos ft. Younf Thug. Una canción que nada tiene que ver con el origen real de la coreografía que se le ha asociado ni de esta cantante de K-pop.

Porque aunque la tendencia sea de Vivi, lo cierto es que esta coreografía le pertenece a otro grupo de K-pop, en concreto a RED VELVET y a su canción 'Russian Roulette'.

La banda femenina de pop coreano compuesta por Irene, Seulgi, Wendy, Joy y Jeri aparece antes del minuto 1 del videoclip realizando estos pasos de baile vestidas con uniforme deportivo de instituto. A pesar de que es el único momento en el que realizan estos pasos a lo largo de todo el videoclip, en actuaciones en directo si que los realizan de forma repetitiva.

'Russian Roulette' pertenece a su tercer EP, publicado en 2016, y el videoclip está inspirado en la serie de dibujos animados 'Rasca y Pica' que se puede ver dentro de 'Los Simpson'.

Si todavía no te la sabes, ¿a qué estás esperando para aprenderla? Sólo tienes que buscar la canción 'The vivi trend - oh' en TikTok.