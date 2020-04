Ibai Llanos es uno de los streamers que más simpatía despierta y sus iniciativas siempre son bien recibidas por sus casi millón y medio de seguidores.

Después de haber organizado el primer torneo de FIFA disputado por futbolistas profesionales y estar maquinando la versión cutre de Karmaland, el vasco de 24 años ha cometido una pequeña crueldad. Y es que hay que ver lo que le gusta un trolleo al creador de contenido para G2.

Como si de un caramelito se tratara, Ibai se ha encontrado en Twitter la petición a modo de apuesta de Jess 'Perzkiu' Gorzycka, Master ADC de Vodafone Giants. Para conseguir llegar a alcanzar los 20.000 seguidores en su cuenta de Twitter, la streamer ha publicado un tweet en el que decía que a cambio de llegar a esa cifra se tatuaría el emoticono de WhatsApp que más me gusta tuviera entre los comentarios.

Un reto que, sin duda, Ibai Llanos no ha querido dejar pasar. El caster se ha proclamado vencedor después de tuitear el emoji de la bandera de España que se ha echo con 3.000 me gustas. "No apostéis nunca nada en Twitter, os lo digo por experiencia", ha recomendado Ibai junto a las capturas de pantalla pertinentes para iluestrar esta 'triste historia'.

Por su parte, Perzkiu ha conseguido su objetivo. Sin embargo, todavía no se puede creer que vaya a tener que llevar de por vida este caprichoso tatuaje que le recuerde a Ibai cada vez que lo mire: "Aún no concibo que voy a tener la bandera de España tatuada y que encima me va a recordar a Ibai toda la vida".

La streamer ha quedado retratada delante de 20.000 tuiteros y ya busca tatuador por la zona de Alicante para poder cumplir la apuesta. Además, Perzkiu ha hecho un directo para preguntarle a sus seguidores en qué parte del cuerpo les gustaría que se lo hiciera.