Facebook ha sembrado el caos. Normalmente esta red social es una de las más tranquilitas que hay, donde simplemente se ponen las fotos de los viajes y nos sirve para saber el cumpleaños de nuestros amigos. Pero no, ahora Facebook ha querido tomar el protagonismo con un evento que está llegando hasta nosotros: Storm Area 51, They Cant Stop All of Us.

Lo primero de todo es ponernos en situación: este evento se ha creado para decidir asaltar el Area 51. El porqué es muy fácil de averiguar: todos los participantes del evento quieren (y queremos) entrar en el Area 51 para ver el centro de alienígenas estadounidense.

La cosa es que, aunque la idea es ya de por si una locura, lo mejor es la forma en la que han pensado llevarla a cabo. La información del evento es (y copiamos textualmente): “We will all meet up at the Area 51 Alien Center tourist attraction and coordinate our entry. If we naruto run, we can move faster than their bullets. Lets see them aliens”. (Quedaremos en el Centro turístico de alienígenas del Area 51 para coordinar nuestra entrada. Si corremos como Naruto, podemos movernos más rápido que sus balas. Vamos a ver a sus aliens). Vamos, que el plan de ataque es correr estilo Naruto (personaje del famoso anime con el mismo nombre) porque, hombre, ¿cómo nos van a dar las balas si corremos tan sumamente rápido? Un plan totalmente infalible, vamos. Apuesta segura.

Como era de esperar este gran evento ha llegado hasta Twitter y bueno, todos esto está dando mucho de qué hablar y, sobre todo, está dando muchos memes sobre el llegar al Area 51 a rescatar a nuestros queridos aliens, los cuales seguro que lo están deseando.

La táctica de ataque es clara. Todos los participantes del evento tienen una misión y, para ello, se ha creado un plano de lo más elaborado para poder entender el modo de ataque.

Los “Naruto runners” (los más representativos sin duda) junto a otros diversos grupos de ataque serán los encargados de conseguir la seguridad del grupo menos cualificado para el ataque a un lugar como es el Area 51. Lo mejor de todo es que hay una persona que ha perdido su tiempo en hacer el mapa con Paint, algo que le agradecemos enormemente desde Twitter porque (como dice el tweet) nos ha dejado la mejor foto del Area 51 que jamás podremos encontrar.

Algunos de los usuarios de Twitter ya están pensando en recrear escenas de películas famosas de aliens para el momento en el que tengan que esconder a su alien particular (claramente robado del Area 51) de su madre. Incluso lo han mostrado de una manera bastante gráfica por Twitter.

Los tweets relacionados con el qué harían con los aliens robados no han hecho más que empezar y comentar acerca de todo lo que harían con ellos, desde el modo en el que se los llevarían a sus casas hasta las fiestas que montarían con ellos después de sacarlos de la Area 51, usando todas las fotos que hay por Internet de estos muñecos de aliens de fiesta, los aliens fumetas, etc.

"Me taking home my baby alien after stealing him from area 51 #area51" (llevándome a casa a mi bebé alien robado del Área 51). Este usuario de Twitter nos ha mostrado gráficamente la forma tan eficaz que ha pensado para llevarse a su pequeño alien: en un carricoche de bebé.

"This is how imma sneak my alien back home from area 51" (esta es la manera en la que voy a colar a mi alien de vuelta a casa desde el Área 51). Este otro usuario nos ha mostrado una comparativa bastante curiosa con una de las películas (de carne y hueso) de la famosa pandilla de Scooby-Doo, siendo una representación bastante gráfica ya que da por hecho que va a tener que disfrazar a su alien como si fuera un humano, de la forma que está disfrazada el propio Scooby-Doo.

"When I bust the boys out of Area 51 and we all go celebrate" (cuando saque a los chicos del Área 51 y nos vayamos todos a celebrar). Este usuario se ha tomado la libertad de montarse su propia fiesta de celebración privada con sus aliens robados (o los aliens de todos, quién sabe) mostrando todas las fiestas que van a tener todos los aliens ahora que han sido, finalmente, liberados.

No sé si el 21 de Septiembre nos despertaremos en España con noticias hablando de cómo miles de personas se pusieron a correr alrededor del Area 51 como Naruto para intentar entrar a rescatar a los aliens pero, de lo que estoy segura, es de la cantidad de memes de calidad que tenemos y vamos a seguir teniendo sobre el intento de sacar a los aliens (que todos sabemos que están) en la misteriosa Area 51 de Estados Unidos.

Como bien ha dicho este usuario de Twitter: "los memes del Área 51 me están matando" y creo que todos podemos estar de acuerdo con ella: los memes sobre el robo de aliens del Área 51 nos está matando a todos.