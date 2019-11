En la vida hay dos tipos de personas: los que creen en el horóscopo y los que no. Y luego están las personas como Zinos que si le dices que crees en él, es posible que te la devuelva con la mano abierta. Así:

Porque, después de leer esto, ¿te arriesgarías a no darle like? ;-) Pero, ¿de dónde sale esta influencer/vidente que acumula más de 3 millones de followers en Instagram? ¿Por qué merece la pena engancharte a su contenido?

Zinos -así se la conoce en las redes aunque su nombre real es Elyam- empezó en esto por los "Me gusta". Lo típico: dale a like si quieres que… Y así, sus seguidores empezaron a pedir horóscopos.

Hará ya unos cuantos años de eso y sus predicciones en este ámbito han ido a más, al igual que los “Me gusta” y la comunidad de seguidores que va acumulando. Entre su público: adolescentes, jóvenes y adultos porque en esto del horóscopo no hay edad. Y entre las peticiones: saber de su próxima vida amorosa, de su futuro laboral o las típicas dudas que todos podemos plantearnos en algún momento.

Así que Zinos ha entrado en un bucle de hacer predicciones, hablar de los signos y recibir peticiones y, claro, la presión está ahí, porque cuando llegas a un nivel la gente no quieres que bajes de él. Su cuenta de Instagram se ha convertido en una especie de perfil donde puedes leer lo que le espera a tu signo pero ¡cuidado! No siempre vas a leer cosas bonitas. De hecho, algunas veces no te gustará un pelo. Pero es lo que hay y, de hecho, ese es uno de los motivos por los que nuestra protagonista triunfa tanto: te digo lo que hay y punto. Si no te gusta, no preguntes.

En el otro lado, en lo opuesto a las burradas que pueden pasarte si no das like, están algunas predicciones “normales” que hace a los signos. Desde lo que puede sucederte en los próximos días, hasta tips sobre cómo actuar para ir a mejor en tu vida. Signo por signo, ¡todas las semanas!

Otras veces, Zinos tiene “iluminaciones” y predice cosas tan flipantes como una unión BTS + Justin Bieber algo que, como mínimo, causa un revuelo entre los fans. ¿Cuál será su próxima predicción en el mundo musical? De hecho, ¿cuál te gustaría que fuera? Puestos a imaginar nos la jugamos con una colaboración random o un lío amoroso entre dos influencers o artistas totalmente opuestos aunque casi mejor lo dejamos en manos de Zinos porque si de algo estamos seguros es que ¡no nos dejará indiferentes!