10 artistas que fueron 'One Hit Wonder', pero merecían mucho más

Natalie Imbruglia

Su 'Torn' dejó al borde de las lágrimas a muchos oyentes, pero eso fue todo. A pesar de que contase con una voz deslumbrante, su trayectoria musical se quedó en un gran hit y un videoclip memorable.

Gotye

Las emisoras de radio explotaron hasta la saciedad ese 'Somebody That I Used to Know' tan emocional e intenso, pero el carácter experimental de su música hizo que su viabilidad comercial no fuese especialmente prometedora.

LP

Con una versión en directo que supera en alcance a la edición grabada, 'Lost On You' muestra la inmensa capacidad interpretativa de la voz de LP, pero el mundo no ha querido darle una segunda oportunidad de pegar fuerte con sus canciones.

Of Monsters and Men

'Little Talks' gustó a muchos, pero Of Monsters and Men no supo aguantar el tirón y acabó disolviéndose entre el enorme mar de grupos indie que lo petaron a principios de la década de 2010.

Nena

Pocas canciones son capaces de animar una fiesta como lo hace '99 Luftballons', pero esta banda no logró dar continuidad a su descomunal hit.

A-ha

'Take On Me' ha sido versionada hasta la saciedad, pero A-ha falló en su labor de traer un nuevo hitazo con el que volver a enganchar a sus fans.

Aqua

Estarán encantados con la llegada de la nueva película de Barbie, porque 'Barbie Girl' sigue siendo una canción que les reporta grandes beneficios en royalties a los miembros de Aqua.

Billy Ray Cyrus

Aunque Miley Cyrus haya sabido traer hit tras hit, parece que ese talento para lanzar éxitos no lo heredó de su padre.

Lou Bega

'Mambo No. 5' explotó al máximo la tendencia de la música latina de principios de los 2000, pero su intérprete, Lou Bega, desapareció tan rápido como lo hizo este trend musical.

The Weather Girls

Con un nombre así, estaban casi predestinadas a ser un one hit wonder. ¡Aunque al menos supieron marcar historia con su canción!