Álvaro Mayo exconcursante de OT 2023 acusado de plagio tras el anuncio de su nuevo álbum

Álvaro Mayo, uno de los nombres más prometedores de la última edición de Operación Triunfo 2023, está a punto de lanzar su primer proyecto discográfico, Season 1, un EP de seis canciones que verá la luz el próximo 27 de septiembre. Tras varios meses de adelantos y una creciente base de seguidores, conocidos como los AlvaroMayistas, el cantante sevillano parece estar en su mejor momento, pero una controversia inesperada ha puesto su lanzamiento en el ojo del huracán.

La polémica comenzó cuando un usuario de Twitter/X acusó a Mayo de plagiar la estética de SUPER, el álbum de Jão, un popular cantante brasileño. Según este tuit, la portada de SEASON 1 muestra una clara influencia de la imagen del disco de Jão, ambos basados en una temática cowboy modernizada con predominancia del color rojo. "Este se creía que podía copiar la estética del álbum SUPER de Jão y nadie se iba a dar cuenta", comentaba el usuario en tono sarcástico.

En el diseño de la portada del EPSeason 1 aparece Álvaro Mayo subido a caballo, rodeado de heno y bajo un atardecer, con un look que inmediatamente despertó comparaciones con la imagen vaquera del álbum de SUPER, donde Jão también utiliza elementos similares. Los fans del exconcursante de OT no han tardado en reaccionar, defendiendo que las similitudes son meras coincidencias. "Es obvio que la temática cowboy no la ha inventado Jão", comentaba un seguidor en redes sociales, mientras que otros argumentaban que Mayo simplemente se ha inspirado en esta estética, algo completamente lícito en el mundo de la música donde las inspiraciones son constantes.

Hasta el momento, ni Álvaro Mayo ni su equipo han hecho declaraciones oficiales al respecto. Lo que sí está claro es que, a pesar de la controversia, la expectativa por Season 1 no ha hecho más que aumentar. El EP promete mostrar la evolución artística de Mayo, con temas que reflejan su crecimiento personal y profesional desde su paso por la academia de OT. Los singles ya lanzados, como Mis Nenas, So Cute y LEJOS, han recibido una gran acogida, consolidando al joven con una voz con mucha fuerza en el panorama musical actual.

El lanzamiento físico del disco incluirá vinilos, CD y casetes con carátulas que, según el cantante, reflejan el proceso creativo que ha seguido. Mientras sus fans esperan con ansias el estreno del EP, Mayo se prepara para su presentación en el Festival Brava de Madrid el 21 de septiembre.

En medio de esta controversia, cabe preguntarse si estas acusaciones afectarán la recepción de SEASON 1 o si, por el contrario, este revuelo servirá para impulsar aún más la carrera de Álvaro Mayo. Esperaremos al 27 de septiembre para ver el desenlace.