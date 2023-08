La aplaudida reprimenda de Bad Gyal al público de los festivales de música

Estamos en plena temporada de festivales de música en todo el país, y cientos de miles de personas se dedican a pasar el tiempo que haga falta bajo el sol para conseguir un buen sitio y ver las actuaciones de sus artistas favoritos. Por desgracia, este tipo de eventos a veces incluyen a artistas de los que uno no disfruta tanto, e incluso hay ocasiones en las que estos cantantes van justo antes del grupo o artista al que se quiere escuchar. Aunque la mayoría deciden disfrutar de todas maneras del concierto, hay quienes no se cortan en ocupar espacio y no prestar ninguna atención a quien está sobre el escenario, para el enfado de muchos. Bad Gyal ha dado un sabio consejo a las personas que estaban en primera fila en el último festival en el que actuó, que tenían pinta de estar pasándolo fatal mientras la veían actuar.

Estas palabras de la cantante catalana han sido muy aplaudidas en redes, ya que son muchos los que han tenido que ver a los artistas que les gustan desde muy atrás solo para ver con rabia cómo los de delante no les prestaban ninguna atención. Bad Gyal cuenta, además, con el hándicap de pertenecer a un género musical del que se tienen muchos prejuicios, y al que algunas personas no dudan en atacar en cuanto tienen la oportunidad. Puede que los otros artistas de esa noche no tuviesen mucho que ver con ella, pero esa no es razón para estar de brazos cruzados mientras actúa. ¡Es un pecado no disfrutar de una oportunidad como la de ver a Bad Gyal en directo y en primera fila!

Ante el panorama que veía, Bad Gyal recomendó a todos los que parecían no estar disfrutando de su show que dejasen los prejuicios a un lado y que se lo pasasen bien, aunque su estilo de música no fuese el que más les gustase. Por suerte, recibió de inmediato el apoyo y los vítores del resto del público, y parece que continuó su show dándolo todo, como hace siempre.