Arctic Monkeys abrazan, con todas sus consecuencias, el soft rock en 'The Car'

Los que esperaban tras la pandemia el regreso de Arctic Monkeys al sonido frenético de sus dos primeros discos o al rock llena estadios del grandioso 'AM' no van a encontrarlo en su nuevo disco 'The Car'.

La banda de Sheffield liderada por Alex Turner continúa sorprendiendo, tomando giros inesperados en su carrera y explorando nuevos horizontes sonoros con cada disco que sacan.

Si 'Tranquility Base Hotel & Casino' de 2018 fue su disco más psicodélico y, valga la redundancia, más tranquilo su nuevo trabajo continua la exploración de su antecesor ampliando el sonido.

En este nuevo disco encontramos toques de soul y funk, sonidos lounge y orquestales potenciados por recargados violines y pianos. Algunas ocasionales guitarras rockeras aparecen por encima como pinceladas en los finales de 'Body Paint', 'The Car' o 'Big Ideas' entre otras.

Parece que estés escuchando la banda sonora de una película de James Bond, que te encuentres en el hall de un hotel en Saint Moritz o que vayan a servirte un cocktail en un sofisticado bar de Milán.

Prero como sugiere Turner la evolución siempre ha sido una parte del ADN de la banda y ahora abrazan, con todas las consecuencias, el soft rock, el funk y los sonidos lounge en este, su séptimo disco.

A falta de un single poderoso de los que levante estadios nos tenemos que conformar con 'I Ain’t Quite Where I Think I Am', la canción más funky y guitarrera de todo el disco.

En lugar de los pegadizos y poderoso riffs de guitarra que encumbraron a la banda y la percusión eléctrica de Helders, los oyentes disfrutan en 'The Car' de una construcción lenta de congas, pedales wah-wah, violines y coros sedosos.

En una entrevista de radio reciente, Turner discutió la idea de que ciertos sonidos tienen cosas más interesantes que decir que las letras de las canciones. De esa manera, 'The Car' parece más enfocado en agregar textura tras textura sonora en cada canción que en las letras o en el potencia de la música..

A todos los que tengáis la mente abierta, pocos prejuicios musicales y os acabó gustando 'Tranquility Base Hotel & Casino' os encantará 'The Car'. A todos los que esperéis encontraros con canciones que se parezcan a 'I Bet That You Look Good On The Dancefloor', 'Brainstorm' o 'Do I Wanna Know?' el disco probablemente os parezca perfecto para echaros una siesta.