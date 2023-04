Ariana Grande responde a las críticas por su nuevo físico y acalla a los haters

Ariana Grande se ha sentido obligada a hablar sobre su físico a través de TikTok, debido a la cantidad de comentarios que han surgido en redes sociales en relación a su peso. Pese a que cada vez hay más conciencia sobre el 'body shaming', todavía son muchas las personas que se sienten con el derecho a opinar sobre la apariencia de los demás, motivo por el que Ariana Grande ha decidido zanjar este caso con su respuesta.

La cantante ha utilizado su cuenta de TikTok para hablar sobre la cantidad de críticas y opiniones que ha recibido respecto a su cuerpo no solo ahora, sino a lo largo de toda su vida mediática. Por ello, ha decidido enfatizar en lo importante que es ser amable a la hora de hablar sobre los cuerpos ajenos, señalando que ella incluso cree que la sociedad no debería opinar sobre ellos, sin importar si van a dar buenos o malos comentarios.

El motivo por el que las redes sociales han estado hablando sobre el cuerpo de la cantante es porque algunos consideran que se ve muy delgada. Por esta razón, Ariana Grande ha querido hablar sobre la realidad que vivía en la época que en la que la gente considera que estaba más sana, revelando que fue uno de los peores momentos de su vida. De hecho, ha compartido que no solo no comía bien, sino que incluso bebía a la vez que tomaba antidepresivos, destacando que no estaba saludable en absoluto.

Tras esto, ha aclarado que es consciente de que no tiene por qué dar explicaciones, pero considera que es importante recordar a todos que uno nunca sabe por lo que están pasando las otras personas. Por este motivo, señala que es importante ser amables con todos, y recuerda que "la salud puede verse diferente" dependiendo de cada cuerpo, por lo que no deberían juzgar a nadie por cómo se ven.

Esta no es la primera vez que una artista se siente obligada a hablar sobre su cuerpo a raíz de la cantidad de críticas y opiniones que reciben al respecto. Anteriormente, Selena Gomez también sintió esta presión y tuvo que explicar el motivo por el que había engordado, compartiendo que era debido a la medicación que toma para el lupus. Sin lugar a dudas, ambas artistas dieron una lección muy importante al público al recordar lo importante que es no hablar sobre los cuerpos ajenos, especialmente cuando nadie sabe por lo que están pasando.