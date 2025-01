Bad Bunny descarta gira en España y Europa en 2025: "Sé que me están esperando, pero no va a ser este año"

Los fans españoles de Bad Bunny tendrán que esperar un poco más para disfrutar en directo del fenómeno del reguetón y la música urbana. En una entrevista reciente con Zane Lowe en Apple Music, el cantante puertorriqueño habló sobre su nuevo álbum, Debí tirar más fotos, y reveló sus planes de gira para 2025, que no incluyen a España ni a Europa por el momento.

"Voy a ser sincero contigo", comenzó diciendo el artista. "Tengo muchas ganas de dar la vuelta al mundo porque sé que el mundo está esperando. Sé que España me está esperando. Pero todavía no voy a ir. Estamos haciendo planes para ir, pero no va a ser este año", explicó Benito, dejando clara su intención de regresar a los escenarios europeos en el futuro cercano.

El Conejo Malo, como se le conoce popularmente, reflexionó sobre lo mucho que ha cambiado su carrera en los últimos años y cómo aún no ha podido interpretar en directo y lejos de América muchos de sus grandes éxitos: "Es una locura cuando piensas que no he tocado ninguna de mis canciones de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, Un Verano Sin Ti, El Último Tour Del Mundo, etc.", señaló.

Sin embargo, Bad Bunny también quiso tranquilizar a sus seguidores europeos, especialmente a los españoles, asegurando que no los ha olvidado: "Muy pronto estaré tratando de ir a Europa, lo prometo", afirmó. El anuncio llega después de un nuevo álbum que ha dado mucho de qué hablar por su mezcla de nostalgia y experimentación musical. Aunque la noticia supone una decepción para muchos, queda claro que el artista tiene en mente compensar esta ausencia con una futura gira mundial que hará historia.

Mientras tanto, los fans españoles tendrán que conformarse con disfrutar de su música a través de sus álbumes y plataformas digitales, a la espera de que Benito vuelva a pisar los escenarios de Europa.