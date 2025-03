Benny Blanco asegura que Selena inventó el whisper pop

En un nuevo video de Spotify titulado "Cuenta regresiva hasta I Say I Love You First: Selena Gomez y Benny Blanco en conversación", Benny Blanco atribuye a su prometida la creación del género whisper pop (pop susurrado).

Blanco: "Es como volver a un sonido que tú creaste, como si hubieras dado origen a toda esta melancolía del whisper pop". Gomez: "Respeto totalmente si a la gente le gusta o no, y lo entiendo perfectamente".

Blanco continúa: "Siento que es un buen guiño a tus orígenes", y añade: "Bueno, algunos la llamamos la Cantante Susurrante™ por algo, supongo".

El video completo de la entrevista incluye un adelanto de "Bluest Flame", un tema coescrito por Charli XCX que quedó fuera de Brat.

Durante la conversación, también revelaron detalles sobre el proceso de grabación del álbum, que fue completamente producido por ambos en un estudio casero. "Nos levantábamos por la mañana y hablábamos. Pero nuestra conversación nunca giraba en torno a ‘¿Qué vamos a escribir en el álbum?’", explicó Selena en el video. "Era más bien un Tengo esto en mente..., o ¿Cómo te hace sentir esto?".

Blanco agregó: "Siempre escribía lo que decías, sin importar dónde estuviéramos. A veces decías algo muy importante y no sé si te dabas cuenta, pero yo abría el teléfono y pensaba: ‘¡Joder, qué buen verso para una canción!’".

En este episodio, los prometidos también hablan sobre su relación y cómo los pequeños detalles de su vida juntos quedaron plasmados en el álbum, creado principalmente en la casa de Benny en Los Ángeles. El disco incluye temas como Sunset Blvd y Call Me When You Break Up, con la colaboración de Gracie Abrams. Además, la pareja recorre la ciudad recordando sus citas favoritas y los inicios de su historia de amor.