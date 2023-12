La canción de 1958 que ha destronado a Mariah Carey como reina de la Navidad

Desde hace años parece que la Navidad llega antes de tiempo y lo que antes eran tres semanas ahora parece que son dos meses. Uno de los momentos que indica la llegada de la temporada navideña, más allá de las luces, las películas y los anuncios de regalos, es cuando Mariah Carey y su clásico All I Want For Christmas irrumpen con fuerza tanto en las redes sociales como en los servicios de streaming y las listas de éxitos.

Antiguamente las listas de éxito se hacían combinando las ventas discos y singles con las veces que una canción sonaba en la radio pero en los últimos tiempos un peso muy importante recae sobre los streams que tiene una canción.

Es esa forma que tenemos en la actualidad de consumir música y que tienen las listas de éxito de elaborarse la que ha permitido que entorno a la navidad Mariah Carey halla conseguido ser número uno con All I Want For Christmas durante cuatro años seguido entre 201 y 2022.

El año pasado ya hablé en este artículo de algunas de las canciones que estaban amenazando el trono de Mariah Carey como reina de la Navidad pero no ha sido hasta este 2023 cuando una de esas canciones ha acabado sobrepasando a Mariah y la canción más navideña más popular de los últimos cuarenta años. Y lo ha hecho a pesar de que Mariah Carey ha estado dando entrevistas, subiendo contenido a redes sociales y estando pendiente de las listas de éxito constantemente.

Después de 65 años, el tema navideño de rockabilly de Brenda Lee, Rockin' Around the Christmas Tree, finalmente llegó al número 1. Rockin Around the Christmas Tree, que Lee grabó en 1958, cuando sólo tenía 13 años, ha sido un estándar navideño durante años, incluida una aparición notable en la película de 1990 Home Alone.

En los últimos años, las listas de reproducción en streaming le han dado un impulso, enviando la canción al puesto número 2 varias veces, quedándose a las puertas del número durante los últimos cuatro años en los que Mariah Carey reinaba en el Hot 100 de Billboard.

Para 2023, sin embargo, Lee ha dado un nuevo impulso a Rockin, como la cantante prefiere llamarla, incluido un nuevo vídeo musical y una cuenta de TikTok. Y ha valido la pena, con Lee, ahora de 78 años, superando a Carey en la cima de la lista esta semana en una foto final, separados por solo un par de millones de reproducciones.

"Nunca hubiera pensado ni en mis sueños más locos que Rockin sería mi canción estrella", dijo Lee en una entrevista reciente con The New York Times en su casa en Nashville, donde las decoraciones incluyen una almohada carmesí bordada con el título de la canción.