Las canciones navideñas que amenazan el trono de Mariah Carey

Cada vez la Navidad llega antes y parece que está conquistando noviembre por completo. Las ciudades encienden sus luces navideñas excesivas cada vez más pronto, abres Netflix y te la encuentras llena de películas navideñas de esas que tienen lugar en un pueblecito de Vermont o en un pequeño país centroeuropeo y nada más acabar Halloween, el 1 de Noviembre, Mariah Carey irrumpe con toda su fuerza.

Todo el mundo sabe que Mariah Carey es, desde hace bastantes años, la reina indiscutible de la Navidad y de los villancicos gracias a su todopoderosa canción 'All I Want For Christmas Is You' pero este año están apareciendo varias canciones que amenazan su trono y no nos referimos a la de Leticia Sabater.

En los últimos años ha cambiado la forma en que consumimos música, la forma en que se compra y monetiza la música y también la forma en que se mide el éxito de las canciones. Vivimos en la era del streaming, de Spotify, Apple Music, Tidal y YouTube y eso lo ha cambiado todo en la industria de la música.

Antiguamente las listas de éxito se hacían combinando las ventas discos y singles con las veces que una canción sonaba en la radio pero en los últimos tiempos un peso muy importante recae sobre los streams que tiene una canción.

Esto hace que canciones del pasado vuelvan a aparecer en listas de éxito como el Billboard Hot 100.La propia Mariah Carey fue número 1 en el Billboard Hot 100 en 2019 con la mencionada 'All I Want For Christmas Is You', una canción lanzada originalmente en 1994.

En el momento de publicar esta noticia la canción está en el número 5 y no dudamos que pueda subir algún puesto más en las próximas semanas pero hay varias canciones que están amenazando su trono.

Tanto el Billboard Hot 100 como en el Top 50 Global de Spotify se están llenando de clásicos navideños que amenazan el trono de Mariah Carey y que podrían superarla en las listas en cualquier momento.

'Rockin Around The Christmas Tree' de Brenda Lee, grabada originalmente en 1958 y que ha vuelto a cobrar fuerza al aparecer en la banda sonora de la película 'El espiritu de la Navidad' que protagonizan Will Ferrell y Ryan Reynolds'.

'Last Christmas', que fue lanzada por Wham!, el grupo que lideraba George Michael, en 1984 también ha vuelto a aparecer con fuerza en las listas de éxitos.

También lo han hecho otras canciones míticas como 'Jingle Bell Rock' de Bobby Helms, 'A Holly Jolly Christmas' de Burl Ives, 'It's The Most Wonderful Time Of The Year' de Andy Williams o 'The Christmas Song' de Nat King Cole.

Para todo el que tenga ganas de pegarse una buena sesión de música navideña he recopilado todas estas canciones y muchas otras de artistas como Ariana Grande, Michael Buble, Bruce Springsteen y The Beach Boys entre otros en la playlist de villancicos definitiva.

Salvo que en un futuro cambie la fórmula que usa Billboard para hacer el Hot 100 parece que seguiremos teniendo clásicos navideños reflotando cada año en noviembre y diciembre en la lista.También parece que cada Navidad se llenarán los tops de Spotify de este tipo de canciones, recargadas y ñoñas para algunos pero adorables para la mayoría.