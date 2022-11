Así es 'Papá Noel, lléname el tanke', el nuevo villancico subido de tono de Leticia Sabater que recuerda a Quevedo

La Navidad cada vez llega antes y ahora nada más terminar Halloween tenemos a Mariah Carey dando el pistoletazo de salida con su 'All I Want For Christmas Is You'.

En España muchos se quieren apuntar ese pistoletazo de salida a la Navidad encendiendo las luces cada vez más pronto, el 19 de noviembre en Vigo.

Pero sin duda una de las cosas que marca el inicio navideño en nuestro país, sobretodo en redes sociales, es el lanzamiento de un nuevo villancico picante de Leticia Sabater.

Tras el inolvidable 'El Polvorrón' en 2018, el terrible 'Trinchame el pavo' de 2019, el inenarrable 'Papa Noel, you ´re the only one' en 2020 y 'Mi vida es mía' en 2021, este 2022 Leticia no baja el listón.

Tenemos nueva canción navideña esperpéntica subida de tono y se llama 'Papa Nöel lléname el tanke'.

Si el año pasado ya se acusó a Leticia Sabater de haber copiado el estilo de 'Pepas' de Farruko para su canción navideña esta vez claramente se han inspirado en el 'Quédate' de Bizarrap y Quevedo que no para de romper récords.

Una canción que nos regala frases que son pura poesía como "Esta noche tu y yo nos vamos a despechugar", "Ponte un gayumbo sexy rojo para perrear, mete un anillo en la coma y salte para chingar" y el el estribillo que dice: "Lléname el tanke, mete la manguera para que me arranque".

"Esta cenorra se está calentando, Papá Noel tu y yo la party la terminamos a cuatro patas y chingando", no se corta nada Leticia en este villancico tan sexual en el que aparece vestida de Papa Noel sexy.

"El mejor video que vi en mi vida, la música, la producción todo es increíble, ha sido oírlo y sangrarme los oídos, además los vecinos llamaron a la policía y me han caído 8 años de cárcel pero mereció la pena", comentó @daniel1985 en YouTube.

"Lo he escuchado, en soledad, con los ojos cerrados y un buen brandy en la mano y he derramado una lágrima impactado por algo tan sublime", escribía @ivansaiz7650.