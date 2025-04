Canciones escritas por Avril Lavigne que fueron publicadas por otros artistas

Breakaway - Kelly Clarkson

Es, probablemente, la canción más conocida que haya escrito Avril Lavigne y que no haya sido publicada por ella. Está claro que acabó en las manos adecuadas, porque lideró las listas de éxitos estadounidenses.

I Do Not Wanna - Puffy AmiYumi

Este dúo japonés se quedó con un par de canciones de Avril Lavigne que fueron descartadas de sus álbumes. Por un lado, I Don’t Wanna.

All Because of You - Puffy AmiYumi

Y, por otro, All Because of You.

I Will Be - Leona Lewis

Esta canción tuvo una trayectoria curiosa: primero formó parte de una edición limitada del tercer álbum de Avril Lavigne, pero poco después se la quedó Leona Lewis. Tardó casi dos años en lanzarla como single.

Dancing Crazy - Miranda Cosgrove

Con Miranda Cosgrove pasa algo parecido que con Puffy AmiYumi. Se quedó esta… curiosa canción de Avril Lavigne que la canadiense, por suerte, descartó.

Daydream - Miranda Cosgrove / Demi Lovato

Y también lanzó Daydream, a pesar de que fuese grabada por Demi Lovato un año antes.

Cheers - Rihanna

Además del sample de I’m With You, que es extremadamente reconocible, hay quien señala que Avril Lavigne formó parte de la composición de parte de la letra.

Taboo Love - Emblem3

Una de las más desconocidas de la lista, pero, aun así, una canción que Avril Lavigne escribió con todo su cariño.