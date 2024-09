Canciones famosas con samples de grandes éxitos de los 80

Ice Ice Baby

Está mítica canción de finales de los 80 no esperó a que terminase la década para samplear la famosa canción de Queen, Under Pressure. ¡Quién dijo que hubiese que esperar décadas para rescatar y reinterpretar un gran sonido!

Dont Stop the Music

Este single de Rihanna se hizo tan conocido que muchos creen que el sample es, en realidad, una melodía original; pero no, Michael lo hizo primero. Un fantástico tributo al rey del pop realizado por una Rihanna que en ese momento apenas era una recién llegada a la industria musical.

Feel This Moment

Pitbull se acordó de A-Ha para dar forma a este hit que grabó junto a Christina Aguilera. Aunque ha sido sampleado de nuevo para otros singles posteriores, es difícil superar la popularidad que esta canción consiguió en el momento en el momento en el que fue lanzada.

Toxic

Es un dato muy conocido que los característicos violines de Toxic de Britney Spears son, en realidad, un sample de una canción curiosísima de los ochenta: Tere Mere Beech Mein (nosotros tampoco sabemos pronunciarlo, tranqui).

Kings & Queens

Pocas son las canciones que ha sacado Ava Max y que no contengan un sample de una canción archiconocida. En el caso de Kings & Queens, la artista quiso recuperar un hitazo como If You Were a Woman and I Was a Man, de gran éxito en 1986.