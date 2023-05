Cantantes famosos que no envejecen: las fotos del antes y el después que te harán morir de envidia

Son muchas las celebridades que tienen la fama de no envejecer; hay incluso quienes identifican a algunos de ellos como vampiros. Aunque no cabe duda de que el estilo de vida adinerado y el acceso a todo tipo de tratamientos y retoques tiene mucho que ver con esta realidad, resulta difícil no quedarse boquiabierto ante el excelente envejecimiento que muestran algunas de nuestras estrellas favoritas. Twitter ha querido hacer un repaso a algunas de las que mejor han lucido desde el principio de su trayectoria hasta ahora, con fotos del antes y el después incluidas. El trend se ha convertido rápidamente en un fenómeno viral con miles de personas lanzando sus propuestas.

Aunque se ha analizado a celebridades de todos los sectores, hemos querido centrarnos en algunas de las figuras más destacadas de la industria musical, poniendo una especial atención a aquellos que lanzan sus canciones en español: Shakira, Alejandro Sanz, Malú o Enrique Iglesias son algunas de esas figuras clásicas de la música hispanohablante que llevan décadas luciendo increíbles.

Algunos de estos tuits han rescatado imágenes de estos cantantes cuando eran prácticamente bebés, y no son pocos los que han tenido verdaderos ataques de nostalgia al ver a algunos de sus artistas favoritos en sus tiempos mozos. Eso sí, hay que reconocer que la madurez ha sentado especialmente bien a la mayoría, que han sabido encontrar cada vez más cuál es el estilo que mejor encaja con su apariencia.

Echar un vistazo a los citados de este tuit es un indispensable para aquellos que quieran vivir un pequeño viaje al pasado. ¡Esperemos que todas estas celebrities puedan seguir sumando años luciendo así de bien!